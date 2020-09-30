مهمة ملحمية.. قرية بأكملها تحاول إنقاذ قطة من شجرة ضخمة.. فيديو

انطلقت مهمة إنقاذ ملحمية جارية في بلدة صغيرة بـ ويلز، خلال الأيام الأربعة الماضية؛ لإنزال قطة من شجرة طولها 40 قدمًا.

واجتمع كل سكان تريديجار في جنوب شرق بريطانيا، من بينهم صانعي حلوى وجامعي الكرز، بشباك الصيد، وصنعوا "سقَّالة" مكونة من 4 طوابق؛ لمحاولة إنزال القطة.

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وقالت «ليان سكينر» 36 عامًا، لـ صحيفة مترو: "بدأ كل شيء يوم السبت؛ عندما ذهبت في نزهة مع أصدقائي، حيث أعيش في الممر الذي عثرنا فيه على القطة".





وأضافت "كنا نسير عائدين، وسمعت قطة تصدر أصواتا كاستغاثة لإنقاذها ، نظرنا حولنا بحثًا عنها في الأدغال وفي كل مكان، لكننا لم نتمكن من رؤيتها، فقط يمكننا سماع هذه الصرخة العالية والمثيرة للشفقة".





وأضافت "وفجأة استطاع أحدنا رؤيتها عالقة فوق الشجرة"، وقالت "إنها اتصلت على الفور بهيئة إنقاذ الحيوانات، لكنهم لن يحضروا إلا إذا كانت عالقة هناك لمدة 24 ساعة".





ولم تتحرك القطة؛ لذا في اليوم التالي حضرت المؤسسة الخيرية ، جنبًا إلى جنب مع خدمة الإطفاء بجنوب ويلز- ولكن للأسف كانت محاولات الإنقاذ غير مثمرة.





ونوهت إلى أنهم تمكنوا من وضع سلالم لأعلى، ورؤية القطة، لكنها صعدت إلى أعلى الشجرة، وفي هذه الأثناء نشرت ليان عن القطة على حسابها بموقع "فيسبوك"، وجاء رد الفعل أكبر مما توقعت، حيث قالت: "لقد اتصل بي الكثير من الناس لعرض المساعدة".





وأكملت "أتى اثنان من جامعي الكرز يحاولان المساعدة، وحضر الكثير من الناس محاولين إنزالها بشبكة صيد ، وإغرائها بالطعام والحلوى لتقفز".





واستطرد "لا أصدق رد الفعل الذي وقع، فمن كان يظن أن حالة صغيرة على فيسبوك ، ستؤدي إلى كل هذا؟، تجمعت قرية تريديجار بأكملهم لإنقاذ القطة".





وأدى القدر الهائل من الاهتمام؛ إلى قيام شركة سقالات محلية، ببتشييد مبنى من 4 طوابق حول الشجرة، يوم أمس؛ لمحاولة إقناع القطة بالعودة إلى الأرض، وبالفعل تم إنقاذها.







