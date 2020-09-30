إهانات متبادلة ومشادات حادة.. الفوضى تسيطر على أول مناظرة لـ ترامب وبايدن.. ملخص ما دار بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

بايدن: ترامب أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب: لقاح فيروس كورونا سيتوفر قريبًا.. ومنافسه يتهمه بالفشل

بايدن يتهم ترامب بالتهرب الضريبي.. والأخير: دفعت ملايين





على مدار 90 دقيقة، تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الاتهامات، والإهانات، في أول مناظرة رئاسية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية، حيث وقعت أكثر من مشادة بين الطرفين منذ اللحظة الأولى.





وتطرّقت المناظرة في البداية، إلى تعيين ترامب إيمي باريت، قاضية بالمحكمة العليا قبل الانتخابات، حيث دافع ترامب عنها، قائلاً إنها مرشحة "هائلة" وجديرة بالمنصب، لكن بايدن رأى أنه كان يجب انتظار نتائج الاقتراع قبل اختيار المرشح للمنصب.





ثم انتقل كريس والاس، مذيع قناة "فوكس نيوز" إلى ملف الصحة، وأزمة وباء كورونا، حيث شن بايدن هجومًا لاذعًا على ترامب وإدارته، بشأن التعامل مع هذا الملف.





واتهم بايدن، ترامب، بالكذب، وأنه لا يمتلك خطة لدعم مجال الرعاية الصحية، مؤكدا أنه فشل في التعامل مع أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلا أن الرئيس الأمريكي قاطعه أكثر من مرة.





وقال بايدن، إن ترامب يكذب بشأن لقاح فيروس كورونا، وإن إدارته لم تفعل شيئًا منذ علمها بخطورة الوباء في فبراير الماضي، لكن ترامب تعهد بتوفير اللقاح في وقت قياسي.





وواصل بايدن هجومه واصفا ترامب بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، داعيا إياه إلى ترك الجولف والالتفات إلى عمله، بينما دافع الرئيس الحالي عن إدارته معتبرا أنها الأفضل على الإطلاق.





وبشأن الاقتصاد، تجادل المرشحان، وتبادلا الاتهامات في ذلك الملف أيضا، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستشهد ركودًا اقتصاديًا؛ حال فوز جو بايدن، منتقدا تعمد الديمقراطيين رفض إعادة فتح البلاد للإضرار به.





ووقعت مشادة أخرى بين بايدن وترامب بشأن ضرائب الرئيس الأمريكي، حيث قال ترامب إنه دفع ملايين الدولارات كضرائب، على مدى سنوات؛ وذلك ردا على سؤال حول دفعه 750 دولارًا فقط كضرائب بين عامي 2016 و2017.





وأضاف ترامب أنه دفع 83 مليون دولار في سنة، ثم دفع 27 مليون في عام آخر، بينما قاطع المرشح الديمقراطي جو بايدن، منافسه ترامب، قائلاً "أظهر لنا إقرارك الضريبي."





واتهم بايدن الرئيس الأمريكي بالتهرب الضريبي واستغلال القانون في ذلك الأمر، متحدثا عن خطته الاقتصادية لخلق 7 ملايين وظيفة في أول 4 سنوات.





وتطرقت المناظرة أيضا إلى ملف الاحتجاجات والقضايا العرقية في أمريكا، حيث انتقد ترامب المظاهرات التي اندلعت مؤخرا وتخللها أعمال عنف، لذلك كان عليه الاستعانة بكافة الهيئات للتعامل مع أحداث الشغب.





من جهته، وصف بايدن ترامب بـ"العنصري" في التعامل مع تلك الأزمة، على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، واتهمه بتعميق الانقسام بين الأمريكيين.





وأشار "بايدن" إلى أن الأمريكيين أصبحوا أكثر فقرا ومرضا وانقساما في عهد ترامب، وأن الأثرياء أصبحوا أكثر غنى، واصفا ترامب بـ"المهرج" وأنه دمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وعن التصويت في الانتخابات الرئاسية، أكد ترامب أن عملية التصويت عبر البريد ستحدث فوضى كبيرة وتؤدي إلى تزوير الانتخابات، قائلا إن النتائج قد لا تظهر إلا بعد أشهر.





واتهم الرئيس الأمريكي سلفه باراك أوباما ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون بالتجسس على حملته.





في المقابل، قال بايدن إن ترامب لا يعرف عن أي شيء يتحدث، متهمه بأنه الوحيد الذي يشكك في التصويت عبر البريد. نافيا وجود أي احتمالات للتزوير.





وتعهد المرشح الديمقراطي بقبول نتائج الانتخابات حال خسارته أمام الجمهوري دونالد ترامب.





وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.



