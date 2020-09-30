السكة الحديد: مد مسير قطار ١٠٠٤ إلى أسوان بدلًا من أسيوط بدءًا من اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه سيتم بداية من اليوم، الأربعاء، مد مسير قطار ١٠٠٤ روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط، بحيث يقوم من محطة القاهرة في ٩:٣٠ صباحا ويصل أسوان ١١:١٠ مساءً.









وأفادت الهيئة بأن القطار سيقف بمحطات الجيزة وبني سويف والمنيا وملوي وأسيوط وطما وطهطا وسوهاج وجرجا والبلينا ونجع حمادي وقنا والأقصر وأرمنت وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم أمبو وأسوان.









وذكرت أنه اعتبارًا من غدٍ، الخميس، سيقوم قطار ١٠٠٥ روسي درجة عادية من أسوان ١١:٣٠ صباحًا ومن المنيا الساعة ٩:٢٥ ليلًا ليصل القاهرة الساعة ١٢:٥٠ ليلًا، ويقف بمحطات كوم أمبو وإدفو وأرمنت والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وطهطا وأسيوط وملوي والمنيا ومغاغة وبني سويف والواسطى والجيزة والقاهرة.











وأضافت هيئة السكة الحديد أنه يترتب على ما سبق تعديل بعض المواعيد بحيث يقوم قطار ٧١٠ ركاب المنيا/ أسيوط من المنيا ١١:٤٠ صباحًا بدلًا من ١١:٥٥ صباحًا، وسيصل قطار ٨٠ مميز القاهرة/ أسوان إلى المنيا الساعة ١:٢٥ ظهرًا ويقوم منها ١:٣٠ ظهرًا، وسيقوم من أبو قرقاص الساعة ١:٥٠ ويقوم من أسيوط ٤:٠٥ عصرًا. كما سيقوم قطار ٧٧٧ سوهاج/ القاهرة يقوم من الواسطى الساعة ١١:٣٨ مساءً، ويقوم قطار ٨١ مميز أسوان/ القاهرة من أسيوط ٧:٣٠ مساءً بدلًا من ٧:٠٥ مساءً، كما يقوم من أبو قرقاص الساعة ٩:٣٠ ليلًا.











وأشارت إلى أنه عدا ما سبق، فإن جميع مواعيد القطارات تبقى كما هي دون تغيير.