AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السكة الحديد: مد مسير قطار ١٠٠٤ إلى أسوان بدلًا من أسيوط بدءًا من اليوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:17 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
Advertisements
أعلنت هيئة السكة الحديد أنه سيتم بداية من اليوم، الأربعاء، مد مسير قطار ١٠٠٤ روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط، بحيث يقوم من محطة القاهرة في ٩:٣٠ صباحا ويصل أسوان ١١:١٠ مساءً.


وأفادت الهيئة بأن القطار سيقف بمحطات الجيزة وبني سويف والمنيا وملوي وأسيوط وطما وطهطا وسوهاج وجرجا والبلينا ونجع حمادي وقنا والأقصر وأرمنت وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم أمبو وأسوان.


وذكرت أنه اعتبارًا من غدٍ، الخميس، سيقوم قطار ١٠٠٥ روسي درجة عادية من أسوان ١١:٣٠ صباحًا ومن المنيا الساعة ٩:٢٥ ليلًا ليصل القاهرة الساعة ١٢:٥٠ ليلًا، ويقف بمحطات كوم أمبو وإدفو وأرمنت والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وطهطا وأسيوط وملوي والمنيا ومغاغة وبني سويف والواسطى والجيزة والقاهرة.


وأضافت هيئة السكة الحديد أنه يترتب على ما سبق تعديل بعض المواعيد بحيث يقوم قطار ٧١٠ ركاب المنيا/ أسيوط من المنيا ١١:٤٠ صباحًا بدلًا من ١١:٥٥ صباحًا، وسيصل قطار ٨٠ مميز القاهرة/ أسوان إلى المنيا الساعة ١:٢٥ ظهرًا ويقوم منها ١:٣٠ ظهرًا، وسيقوم من أبو قرقاص الساعة ١:٥٠ ويقوم من أسيوط ٤:٠٥ عصرًا. كما سيقوم قطار ٧٧٧ سوهاج/ القاهرة يقوم من الواسطى الساعة ١١:٣٨ مساءً، ويقوم قطار ٨١ مميز أسوان/ القاهرة من أسيوط ٧:٣٠ مساءً بدلًا من ٧:٠٥ مساءً، كما يقوم من أبو قرقاص الساعة ٩:٣٠ ليلًا.


وأشارت إلى أنه عدا ما سبق، فإن جميع مواعيد القطارات تبقى كما هي دون تغيير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجز يبدأ غدًا الجمعة.. مواعيد قطارات العيد الإضافية بالتفصيل

بعد فتح الحجز على تذاكر العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الجمعة

بعد فتح الحجز على تذاكر العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم السبت

حجز تذاكر العيد .. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الأحد

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

ترشيحاتنا

لها نظام خاص.. والدة ميار شريف: حديثها مع محمد صلاح رفع معنوياتها

هل الصبار والزرع الأخضر يخفف العذاب عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

مجهول يعتدي على «عم سبعبع» في الإسكندرية.. تفاصيل

حكم شراء شهادات الاستثمار من البنوك.. فتوى الأزهر توضح

سجود السهو في الصلاة .. حكمه ووقته وهل تصح الصلاة بدونه

صبر الزوجة على مرض زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

حادث مأساوي.. 40 ألف إسترليني مقابل مقتل طفلة في عيد ميلاد والدتها

تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة رينو كادجار 2021 .. صور