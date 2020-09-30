سقوط الشعر والاكتئاب.. 170 أثرا جانبيا يستمر بعد التعافي من كورونا

بعد أشهر من الإصابة الأولى بفيروس كورونا ، لا يزال عشرات الآلاف من المرضى يعانون من سلسلة من المشاكل الصحية.









وتشمل تلك السلسلة الشعور بالتعب وضيق التنفس وآلام العضلات وفقدان الذاكرة وفقدان الشعر والاكتئاب، حيث سجل الناجون حوالي 170 عرضًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.











ويعتقد الخبراء أن هناك الآلاف حول العالم لا يزال يعانون مما يعرف بـ "كوفيد الطويل"، وهي الآثار طويلة المدى لـ Covid-19، وقد وجدت دراسة أجراها التطبيق الصحي ZOE أن واحدًا من كل 10 مرضى يعاني من تأثيرات لأكثر من ثلاثة أسابيع.









وحسب تقرير صادر عن باحثين في "كينجز كوليدج لندن"، تتزايد الأدلة على أن بعض الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة نسبيًا في المنزل قد يعانون أيضًا من مرض طويل الأمد.









وعلى الرغم من أننا نعلم أن التعب الدائم يمكن أن يتبع أحيانًا عدوى فيروسية أخرى، ولكن على الأغلب فهي ترتبط بفيروس كورونا المستجد.





وقال عالم الأوبئة إن تحليل بيانات تطبيق KCL - من 3.6 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، وجد أن 12 في المائة لديهم أعراض أطول من 30 يومًا، وواحد من 200 لأكثر من 90 يومًا.









ومن الأعراض الطويلة التي تلحق بالجهاز العصبي هي: نوبات عنيفة، واهتزاز عنيف، ورجفة داخل الجسم، والارتجاف، وارتعاش الأصابع / الإبهام، وأحاسيس غريبة في الليل مثل الشعور بالخوف، وضباب الدماغ، النسيان، وخدر في الأطراف: أطراف الأصابع.









كما أن هناك آثارا تلحق بالجلد وهي: جلد متقشر، حكة في الجلد، كدمات، تزرق شبكي، وظهور علامات حمراء تحت الجلد، جلد جاف، وشيخوخة الجلد، كتل غريبة تظهر على الجلد، دوائر أو كتل تظهر على القدمين، كما تلحق بالقلب والأوعية الدموية أيضًا أعراض ضربات القلب السريعة، وألم وخز في القلب، وخفقان القلب.









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وهناك تغييرات الحسية منها فقدان حاسة الشم، وفقدان الشهية، وفقدان التذوق، وسماع أصوات غريبة بالليل، والأضواء الساطعة في العيون، وظلال في زاوية العيون، طنين الأذنين، وتفرقع الأذنين، والعطش الشديد، بالإضافة إلى أعراض تخص المرأة كاضطراب الدورة الشهرية، وانقطاع الطمث.









بالإضافة إلى التغيرات الفسيولوجية منها ألم عضلي، وآلام أسفل الظهر، وألم الكتف، وألم الرقبة، وتورم الغدد، وتساقط الشعر للرجال والنساء، وتقلصات شديدة، وبالنسبة للجهاز التنفسي يعانون من ضيق التنفس، وكدمات الرئة، وضيق الصدر، وضغط الرئة، وتفاقم الربو، والسعال عند الاستلقاء، وجلطات الدم.











وهناك آثار على الصحة النفسية كالاكتئاب والقلق، والإحباط والشعور بالوحدة ومشاعر الحزن، وبالنسبة للأعراض التي تستمر بالجهاز الهضمي وهي: هدير الأمعاء (فوق المستويات الطبيعية)، وإسهال، ويتغير لون البراز، والانتفاخ، والتجشؤ، وزيادة / نقصان إنتاج الغاز.







