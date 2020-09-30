AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أمراض الرئة وجهاز المناعة.. مشاكل صحية خطيرة يمكن كشفها مبكرا عن طريق الأظافر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
مريم صليب
لا شك أن أي تغيير يطرأ على أجسادنا يعبر عن تفاعلات داخل الجسم، سواء كانت بسيطة أو خطيرة، ويعد علامة من الجسم للإنسان تلفت انتباهه لشيء ما غير طبيعي يحدث ويجب زيارة الطبيب.


وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن خبيرة التغذية البريطانية فيونا توك، أوضحت بعض العلامات التي تظهر على الأظافر وكيفية التعامل معها لتجنب حدوث مشاكل في الجسم، وإنقاذ الموقف في البداية قبل أن يدخل في مراحل خطيرة.


في السطور التالية، سنعرض أبرز العلامات التي ذكرتها خبيرة التجميل البريطانية فيونا وفقا لما ورد في الصحيفة: 

- بقع أو خطوط بيضاء في الأظافر 
وعادة ما تشير إلى نقص الزنك والكالسيوم، وتقترح فيونا منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء للكالسيوم، والدواجن واللحوم الحمراء الغنية بالبروتين والزنك.


- تلون أزرق للأصابع 
 تظهر الأظافر الصحية باللون الوردي الطبيعي، ولكن إذا تغيرت للون الشاحب أو زرقاء، فقد يشير ذلك إلى انخفاض الدورة الدموية حول الجسم والذي يمكن حله عن طريق زيادة نسبة الحديد عن طريق الطعام، ولكن يجب التصرف بعد إجراء تحليل للدم.


- تقوس الأظافر 
التقوس الأظافر للأسفل أكثر شيوعًا عند كبار السن، ويمكن أن يشير إلى مشاكل خطيرة في أمراض الرئة. 
أمراض الرئة وجهاز المناعة.. مشاكل صحية خطيرة يمكن كشفها مبكرا عن طريق الأظافر
أمراض الرئة وجهاز المناعة.. مشاكل صحية خطيرة يمكن كشفها مبكرا عن طريق الأظافر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افحص نفسك.. 5 علامات لتراكم دهون الكبد و8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل به.. وتناول هذه الأطعمة فورا

ما العلامات المبكرة لسرطان الرئة عند الرجال؟

تليف الرئة وفيروس كورونا.. الفئات الأكثر عرضة للإصابة.. كل ما يمكن معرفته عن الأعراض والمضاعفات والأسباب وطرق الوقاية

نشرة المرأة والصحة.. تحدي خطير على تيك توك.. انخفاض معدلات سرطان الرئة .. 20 فائدة لتناول الرمان

راقب أي تغييرات.. علامات بالأصابع تدل على الإصابة بسرطان الرئة

في يومها العالمي.. مخاطر لن تتوقعها للتدخين على الرئتين

ترشيحاتنا

طائرة اختفت على الرادار.. كشف سر صوت الانفجار القوي في باريس

الشيخ نواف الصباح يصل إلى البرلمان الكويتي لأداء اليمين أميرًا للبلاد

نشرة الفن| مجهول يعتدي على عم سبعبع.. والشرنوبي يرقص في عيد ميلاد زوجته

حقيقة فرض حظر كلي في الكويت بسبب عزاء الشيخ صباح الأحمد

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت

أخبار الرياضة | موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020