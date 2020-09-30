أمراض الرئة وجهاز المناعة.. مشاكل صحية خطيرة يمكن كشفها مبكرا عن طريق الأظافر

لا شك أن أي تغيير يطرأ على أجسادنا يعبر عن تفاعلات داخل الجسم، سواء كانت بسيطة أو خطيرة، ويعد علامة من الجسم للإنسان تلفت انتباهه لشيء ما غير طبيعي يحدث ويجب زيارة الطبيب.











وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن خبيرة التغذية البريطانية فيونا توك، أوضحت بعض العلامات التي تظهر على الأظافر وكيفية التعامل معها لتجنب حدوث مشاكل في الجسم، وإنقاذ الموقف في البداية قبل أن يدخل في مراحل خطيرة.











في السطور التالية، سنعرض أبرز العلامات التي ذكرتها خبيرة التجميل البريطانية فيونا وفقا لما ورد في الصحيفة:





- بقع أو خطوط بيضاء في الأظافر

وعادة ما تشير إلى نقص الزنك والكالسيوم، وتقترح فيونا منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء للكالسيوم، والدواجن واللحوم الحمراء الغنية بالبروتين والزنك.









- تلون أزرق للأصابع

تظهر الأظافر الصحية باللون الوردي الطبيعي، ولكن إذا تغيرت للون الشاحب أو زرقاء، فقد يشير ذلك إلى انخفاض الدورة الدموية حول الجسم والذي يمكن حله عن طريق زيادة نسبة الحديد عن طريق الطعام، ولكن يجب التصرف بعد إجراء تحليل للدم.







- تقوس الأظافر

التقوس الأظافر للأسفل أكثر شيوعًا عند كبار السن، ويمكن أن يشير إلى مشاكل خطيرة في أمراض الرئة.