رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر يشهد اصطفاف المعدات استعدادا لاستقبال موسم الشتاء

شهد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، ومسئولو الجهاز، اصطفاف معدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل.





وقام المهندس شريف الشربينى، بمراجعة كافة المعدات التي تتكون من ( لودر- حفار كاوتش – حفار كاتينة – طلمبات كسح – طلمبات غاطسة – بدل غطس )، مؤكدًا جاهزية جميع محطات الصرف الصحي ورفع كفاءة العمل بها والعمل بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة.





وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الامطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الامطار، بالإضافة الى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.





وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه تم توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، وتوفير عدد من الطلمبات للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.



