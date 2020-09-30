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أخبار العالم

متهور ومولع بالحرب.. ماكرون ينتقد خطاب تركيا بشأن صراع أذربيجان وأرمينيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادا لـ تركيا، على خلفية تدخلها وتصريحاتها بشأن الصراع في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال ماكرون إن تصريحات تركيا بشأن القتال بين أذربيجان وأرمينيا "خطيرة".

وحسب "رويترز"، أكد ماكرون في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللاتفية ريجا، أن الخطاب التركي "الحربي" يشجع أذربيجان على احتلال ناغورنو كاراباخ وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف أن التصريحات السياسية التركية لصالح أذربيجان "متهورة وخطيرة".

وأكد ماكرون أنه ينوي بحث الموضوع في وقت لاحق من اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وغدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق أن أعلن الجانب التركي استعداده لتقديم أي نوع من الدعم لأذربيجان على خلفية التصعيد الجديد في قره باغ مع أرمينيا.
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