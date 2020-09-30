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أخبار العالم

الخارجية الصينية: أسعار لقاح كورونا عادلة ومعقولة ونرفض استخدامها كورقة في الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعربت الصين اليوم /الأربعاء/ عن معارضتها الشديدة لمحاولات استخدامها كورقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدة في الوقت نفسه أن لقاحات فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) الصينية ستكون متاحة للعالم بسعر عادل ومعقول فور تطويرها ووضعها قيد الاستخدام.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - تعليقا على التعرض للصين خلال أول مناظرة في السباق الرئاسي لعام 2020 بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال بين " نعارض إثارة أفراد في الولايات المتحدة الأمريكية قضايا حول الصين واستخدامها في الانتخابات الأمريكية... أثبتت الحقائق أن الادعاءات الأمريكية بشأن الصين بلا أي أساس".
وحول التقارير التي تتحدث عن أن أسعار اللقاحات الصينية لكوفيد-19 ستكون أعلى من نظيراتها في أمريكا وغيرها، قال بين إن هذه التقارير "بلا أساس"، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أعلن سابقا أنه حال نجاح تطوير لقاحات صينية ووضعها قيد الاستخدام ستكون سلعة عامة عالمية.
وأضاف بين أن الصين دولة تلتزم بتعهداتها، وأنه بالرغم من حالة عدم اليقين العالمية بشأن أسعار اللقاحات، فإن الأمر بالنسبة للصين واضح، حيث ستكون اللقاحات متاحة للعالم بأسعار عادلة ومعقولة.

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