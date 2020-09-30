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رياضة

بطلة اليابان مديرة رياضية لأولمبياد طوكيو 2021

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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محمد سمير
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعيين ميكاكو كوتاني، الحاصلة على ميداليتين برونزيتين لليابان في أولمبياد 1988، مديرة رياضية لنسخة طوكيو 2020، بدءا من مطلع أكتوبر .

وستخلف كوتاني (54 عاما) كوجي موروفوشي، الذي عين مفوضا بوزارة الرياضة اليابانية، هذا الشهر.

وكانت كوتاني، عضوة اللجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية اليابانية، جزءا من الفريق المشرف على عرض استضافة ألعاب طوكيو 2020.

وقالت في بيان "أشعر بالفخر كمديرة رياضية لدعم الأولمبياد، ومنافسات ذوي الاحتياجات الخاصة، من المنظور الرياضي والأولمبي".

وأضافت "سنعمل جاهدين على خوض التحدي غير المسبوق، الذي يواجه العالم، ومساعدة الرياضيين على تقديم أفضل أداء في الألعاب الجديدة".

وكان من المفترض أن تقام الألعاب الأولمبية، هذا الصيف، لكنها تأجلت لعام بسبب جائحة كوفيد-19، ويقترح المنظمون تقليل عدد الأطقم المشاركة، وتقليص مدة حفل الافتتاح.
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