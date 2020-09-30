صُناع الخير تُجري 100 عملية مختلفة لجراحات العيون لغير القادرين بقرى سوهاج

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن جهود تنفيذها للمُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إجراء 100 عملية جراحات عيون مختلفة لـ100 مواطن غير قادر من أهالي قرى محافظة سوهاج.





جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.





وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصُناع الخير، أن المؤسسة أجرت العمليات الجراحية للمواطنين ممن تم توقيع الكشف على أعينهم من خلال قوافل مُبادرة "طاقة نور" التي تم تنفيذها على مدار أسبوع كامل بسوهاج بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة.





وأضاف أن قوافل "طاقة نور" من صناع الخير جابت 15 قرية من قرى حياة كريمة في 5 مراكز هي قري برخيل والحرجة القبلي مركز البلينا وابوبكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعنيبس و نزلة علي مركز جهينة و بني حرب و الصفيحه و الشيخ رحومه مركز طهطا و بناويط مركز المراغة وفاوجلي والفراسية مركز ساقلته وإن قافلة قرية بناويط مركز المراغة شهدت حضور "الفقي" ووكلاء وزارات التضامن والصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأشار الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إلى أن العمليات الجراحية التى تم إجراؤها تنوعت مابين إزالة مياه بيضاء وشبكية وظفره ومياه زرقاء و حول وأن خدمات صناع الخير من خلال مُبادرة "طاقة نور" تتم بالمجان تمامًا بداية من توقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية.





وأوضح عبدالجليل، أن جهود صناع الخير في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" تشمل بجانب توقيع الكشف علي عيون الأهالي غير القادرين بالقري الأشد إحتياج عمل إعادة إعمار وتنمية شاملة لهذه القرى وأن المؤسسة سوف تبدأ في تنفيذ إعادة إعمار لـ 10 قري بأنحاء سوهاج قريبًا.