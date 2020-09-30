AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صُناع الخير تُجري 100 عملية مختلفة لجراحات العيون لغير القادرين بقرى سوهاج

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن جهود تنفيذها للمُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إجراء 100 عملية جراحات عيون مختلفة لـ100 مواطن غير قادر من أهالي قرى محافظة سوهاج.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصُناع الخير، أن المؤسسة أجرت العمليات الجراحية للمواطنين ممن تم توقيع الكشف على أعينهم من خلال قوافل مُبادرة  "طاقة نور" التي تم تنفيذها على مدار أسبوع كامل بسوهاج بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة.

وأضاف أن قوافل "طاقة نور" من صناع الخير جابت 15 قرية من قرى حياة كريمة في 5 مراكز هي قري برخيل والحرجة القبلي مركز البلينا  وابوبكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعنيبس و نزلة علي مركز جهينة  و بني حرب و الصفيحه و الشيخ رحومه مركز طهطا و بناويط مركز المراغة وفاوجلي والفراسية مركز ساقلته وإن قافلة قرية بناويط مركز المراغة شهدت حضور "الفقي" ووكلاء وزارات التضامن والصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إلى أن العمليات الجراحية التى تم إجراؤها تنوعت مابين إزالة مياه بيضاء وشبكية وظفره ومياه زرقاء و حول وأن خدمات صناع الخير من خلال مُبادرة "طاقة نور" تتم بالمجان تمامًا بداية من توقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية.

وأوضح عبدالجليل، أن جهود صناع الخير في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" تشمل بجانب توقيع الكشف علي عيون  الأهالي غير القادرين بالقري الأشد إحتياج عمل إعادة إعمار وتنمية شاملة لهذه القرى وأن المؤسسة سوف تبدأ في تنفيذ إعادة إعمار  لـ 10 قري بأنحاء سوهاج قريبًا.
صُناع الخير تُجري 100 عملية مختلفة لجراحات العيون لغير القادرين بقرى سوهاج
صُناع الخير تُجري 100 عملية مختلفة لجراحات العيون لغير القادرين بقرى سوهاج
صُناع الخير تُجري 100 عملية مختلفة لجراحات العيون لغير القادرين بقرى سوهاج
صُناع الخير تُجري 100 عملية مختلفة لجراحات العيون لغير القادرين بقرى سوهاج
صُناع الخير تُجري 100 عملية مختلفة لجراحات العيون لغير القادرين بقرى سوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جراحات عيون ونظارات .. طاقة نور تقدم خدماتها لـ٣٠٠٠ مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظات

في إطار مُبادرة "حياة كريمة"..محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الطبية لعلاج العيون

فحص 900 مواطن من أهالي جزيرة شندويل بسوهاج في قافلة طبية.. شاهد

توزيع 250 نظارة طبية ضمن مبادرة "رد الجميل" بسوهاج

صناع الخير تكشف على عيون 500 مواطن بقرى حياة كريمة بالأقصر

ترشيحاتنا

طريقة عمل اللحمة بالبصل

الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة بداية من الغد..فيديو

تعرف علي الجهاز المعاون لموسيماني في الأهلي

مجدى عبدالغني: فايلر يمتلك عرضا أوروبيا

عقدة الكرة المصرية.. موسيماني صاحب خماسية صن داونز في الأهلي وحرمان الزمالك من اللقب الإفريقي

فرج عامر: اختيار موسيماني مديرا فنيا لـ الأهلي بعد رحيل ڤايلر قرار عبقري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه