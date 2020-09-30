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أخبار العالم

سلطان عمان يهنئ أمير الكويت بتولي مقاليد الحكم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:50 م
سلطان عمان هيثم بن
سلطان عمان هيثم بن طارق
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أحمد محرم
بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم.


وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أعرب السلطان هيثم بن طارق في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأمير دولة الكويت بدوام الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يوفّقه في قيادة الشعب الكويتي لتحقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي ورخاء.

أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأميرا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

وأعلن النواب الموقعون على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، سحب طلبهم المقدم عقب جلسة الاستجواب الموجه من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي، لرئيس الحكومة. 

وذكر النواب في بيان، الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال نص البيان: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأمير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولأسرة الصباح وعموم الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بوفاة المغفور له صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله".
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