تفاصيل عقد الأهلي مع موسيماني لتدريب الفريق خلفا لفايلر

أنهى مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي،بعدما استقال من منصبه صباح اليوم.





وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس إدارة الأهلي وموسيماني والاتفاق على جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب .





وأضافت المصادر أن موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل لتوقيع العقود التي ستكون لمدة موسمين كاملين و سيكون معه 3 مساعدين اجانب أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء.





واوضحت المصادر أنه لا يوجد اي اختلاف بين الطرفين علي بنود التعاقد و ينتظر الأهلي فقط موقف الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب حراس الأهلي،حيث تحاول إدارة النادي الابقاء عليه ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق.





وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.





وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.





موسيماني قاد صن داونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.





واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.



