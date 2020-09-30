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حوادث

انتقاما منهم.. صاحب مقهى يحاول إضرام النار فى الوحدة المحلية بقنا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات واقعة محاولة إضرام النيران بإحدى الوحدات  المحلية بقنا.

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من خفير نظامى من قوة المركز والمعين بخدمة تأمين إحدى الوحدات المحلية بدائرة المركز بعثوره على زجاجتين إحداهما بها كمية من مادة الكيروسين وآثار إشتعال (غير مكتمل) والثانية فارغة (بها فتيل) بفناء الوحدة دون حدوث ثمة تلفيات .

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مالك مقهى - مقيمان بدائرة المركز).

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة.

وقرر العاطل بسابقة اتفاق مالك المقهى معه على إرتكابه الواقعة مقابل تحصله على مبلغ مالى إنتقامًا من مسئولى الوحدة المحلية لسابقة قيامهم منذ فترة بإزالة المقهى المخالف الخاص به ( كائن أمام مقر الوحدة المحلية) والمقام على أرض ملك الدولة وقيامه بإعداد الزجاجتين وإلقائهما بتاريخ الواقعة عبر السور الخلفى للوحدة المحلية المجاور لمحل إقامته.

وبمواجهة مالك المقهى بما جاء بأقوال العاطل أيدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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