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توك شو

أستاذ ميكروبيولوجى: متوقع زيادة نسبة الإصابة بكورونا فى نوفمبر المقبل..فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:38 م
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ ميكروبيولوجي بكلية الصيدلة، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر شائك خاصة أننا مازلنا في فصل الصيف، ومن المتوقع مع بداية فصل الشتاء بداية نوفمبر القادم أن نشهد زيادة في عدد حالات الإصابة.

وأضاف أستاذ الميكروبيولوجى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيادة الإصابات يشمل نزلات البرد والأنفلونزا وعدد من الفيروسات التي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا، منوهًا بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة إلى جانب المناعة التي اتخذها عدد ليس قليل من الشباب في مصر، والتجهيزات والاستعدادات الموجودة بالمستشفيات لاستقبال الحالات قد تجعل الموجة الثانية لكورونا أقل ضررًا وأقل شدة.

وأكد أستاذ ميكروبيولوجي بكلية الصيدلة، على ضرورة أن يقوم أي شخص يشعر بأي أعراض للإصابة بكورونا بعزل نفسه بمنزله، وحال تطور حالته بحيث يشعر بصعوبة في التنفس على التوجه للمستشفيات.

وتابع أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لن تكون اعنف من الاولى لن عدد الاشخاص الذين لديهم مناعة من الفيروس كبير جدًا، منوهًا أن هناك أعداد كبيرة جدًا أصيبوا بفيروس كورونا ولكن لم يشعروا بها أو كانت الغصابات خفيفة جدًا.

وأوضح أن التطعيم باللقاح الصينى جيد، وسيؤتى ثماره، ومن المتوقع أن تسير الامور بسلاسة خلال الفترة القادمة ولن تتفاقم ازمة جائحة كورونا عن ذلك.

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