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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: لقاح الانفلونزا الموسمية لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن لقاح الانفلونزا الموسمية لايمنع الإصابة بفيروس كورونا إلا أنه شدد على أهميته بالنسبة للعاملين فى المجال الصحى .
وأضاف المنظري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط اليوم عن طريق الفيديو كونفرانس لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا ومستجدات تطوير اللقاح عالميا وتجارب اللقاح إقليميا والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس- أن المنظمة تهدف للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد وتوصيل اللقاحات بطريقة عادلة ومنصفة ، مؤكدا أنه لن يتم اعتماد أي لقاح لكورونا إلا إذا كان آمنا وفعالا.
وأشار إلى أن هناك 165 دولة تم انضمامها لمبادرة كوفاكس حتى الآن، وهناك 83 بلدًا تجرى مفاوضات للانضمام للمبادرة، مشيرا إلى أن المنظمة ستقدم الدعم للبلاد، مؤكدا ضرورة أن يتم توزيع الجرعات في البلاد لتغطى 20% من فئاتها ويكون الأولوية للفئات كبار السن والأكثر خطورة للإصابة والفرق الطبية، لافتًا إلى أن التصدى للجائحة لابد ان يكون جماعيًا اذا اردنا السيطرة على فيروس كورونا.
من ناحيتها توقعت الدكتورة نادية طلب المستشارة الإقليمية للأمراض بمنظمة الصحة العالمية حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد
وأوضحت أن التوقعات بارتفاع أسعار اللقاح دفعت المنظمة لإطلاق مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب لافتة إلى أن المنظمة ستساعد 11 دولة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة ، كما ان هناك 11 دولة اخرى ستدفع تكلفة اللقاح بالكامل.
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