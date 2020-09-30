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فن

حسن شاكوش لـ جمهوره: نفسي أفرح بس خايف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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منار نور
نشر المطرب  حسن شاكوش مقطع فيديو له خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهر حسن شاكوش في مقطع الفيديو ، وهو يقف فى البلكونة ، وعلق فائلا : " نفسي افرح بس خايف " . 

حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناة الرسمية.

وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن التالي:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".

ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.
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