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أخبار العالم

أمير الكويت الجديد يتقدم المصلين للصلاة على جثمان الشيخ صباح الأحمد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:20 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
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شيماء مصطفى
تقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المصلين للصلاة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

وحمل جثمان الأمير، موكبا مهيبا، بعد وصوله قادما في طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورافقت 4 مقاتلات حربية الطائرة التي نقلت جثمان الشيخ صباح الأحمد لدى دخولها الأجواء الكويتية، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل جثمان الأمير الراحل بعد قدومه من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما كان في استقبال جثمان الأمير الصباح، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعى الأمير الراحل قائلًا: "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".
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