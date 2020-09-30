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توك شو

أمير الكويت يتقدم مراسم تشييع جثمان الشيخ صباح الأحمد..فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:24 م
أمير الكويت يتقدم
أمير الكويت يتقدم مراسم تشييع جثمان الشيخ صباح الأحمد.
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آيات أحمد
تقدم أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الجابر الصباح، مراسم تشييع الجنازة لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حيث بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على الراحل الشيخ صباح الاحمد، أمير الكويت الراحل، ووصل منذ قليل الجثمان ملفوفًا بعلم الكويت، لتوديعه من قبل أفراد الاسرة الحاكمة، والذى توفى عن عمر يناهز 91 عامًا ظهر امس.

ووصل، منذ قليل، جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الكويت، في الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن الطائرة التي تحمل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخلت أجواء الكويت عائدة من الولايات المتحدة حيث كان الأمير الراحل يتلقى العلاج.

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأميرا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا"


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