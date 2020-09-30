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ثقافة

كتاب "الرقابة البرلمانية".. أحدث إصدارات مصطفي بكري

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:17 م
كتاب الرقابة البرلمانية..
كتاب "الرقابة البرلمانية".. أحدث إصدارات مصطفي بكري
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القسم الثقافي
صدر مؤخرا للكاتب الصحفي والبرلماني مصطفي بكري كتاب "الرقابة البرلمانية وتاريخ الحياة النيابية في مصر " عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يقع الكتاب في ٥٦٥ صفحة وتقديم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، و الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يتناول الكتاب تاريخ الحياة النيابية منذ تأسيس المجلس العالي في ١٨٢٤، مرورا بتجربة مجلس شوري النواب في زمن الخديوي إسماعيل عام ١٨٦٦، وينتهي الجزء الأول بفترة مجلس النواب المصري عام ١٨٨٢ .

أما الجزء الذي يصدر قريبا يتناول الفترة من عام ١٨٨٤ وحتي عام ١٩١٤ وتجارب مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية.

كتاب "الرقابة البرلمانية".. أحدث إصدارات مصطفي بكري
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