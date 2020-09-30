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برلمان

نائب يشيد بقرارات الحكومة الجديدة لدعم قطاع السياحة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:31 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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القسم السياسي
أشاد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن  اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، قائلا "السياحة المصرية مصدر هام للدخل القومي ودعمها بعد فترة التوقف الماضية أمر حتمي". 

وأوضح "إدريس"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، خاصة في ظل وقف حركات الطيران بين مختلف البلاد، مشيرا إلى أن فترة ما قبل الكورونا كانت تشهد حالة من الانتعاش في هذا القطاع. 

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هذا القرار سوف يصب في مصالحة القطاع السياحى فهو يشير إلى مساندة الدولة لتلك القطاع الذى عانى كثيرًا خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أنه يساند المؤسسات السياحية في أزمتها والخسائر المالية التي مرت بها خلال الفترة السابقة.

وكان  مجلس الوزراء، قد وافق على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الاعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولًا على فترة مناسبة اعتبارًا من يناير 2021.
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