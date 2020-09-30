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أصل الحكاية

قصة "زواج محصلش" بين معز مسعود وسارة حورية ملكة جمال المحجبات.. شاهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:58 م
سارة حورية
سارة حورية
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رشا عوني
على مدار 3 سنوات ، زاد الحديث عن الداعية معز مسعود في إطار بعيد تمامًا عن كونه داعية إسلاميا، بسبب زيجاته المتعددة خلال سنوات قليلة، وخاصة بعد ارتباطه باثنتين من الوسط الفني. 


خلال الأيام الماضية، انتشرت شائعة ارتباط معز مسعود وحلا شيحة ، لكن لم يؤكد أو ينفي أحد الطرفين حتى الآن، ما جعل الشائعات تزداد حول زواجهما.


وتعرض معز مسعود لحملة انتقاد من رواد السوشيال ميديا الذين قلبوا في دفاتر زيجات معز مسعود، وانتشرت مرة أخرى صور سارة حورية ملكة جمال المحجبات لعام 2016، التي قيل إنها الزوجة الأولى لمعز مسعود و"أم أولاده" .


العديد من الصور التي انتشرت على مدار 3 سنوات تؤكد زواج معز مسعود من سارة حورية، ومع كل مرة يتزوج فيها معز مسعود من امرأة أخرى، تظهر كافة صور زوجاته من جديد ومن بينهن سارة حورية . 


ومع كثرة الشائعات حول زيجات معز مسعود ، خرجت سارة حورية عن صمتها لتنفي شائعة زواجها من معز مسعود، لتنهي حالة الجدل الخاصة بصورها كونها ملكة جمال المحجبات لعام 2016 ، واقترن اسمها باسمه خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
 

"صدى البلد" تواصل مع سارة حورية ، التي أكدت أنها لم تعرف معز مسعود ولم تلتق به مسبقًا، ولا تعرف سوى الداعية الشهير فقط مثل بقية جمهوره. 


وقالت سارة حورية: "صوري بتتنشر لمدة 3 سنين ومقترنة بزواجي من معز مسعود ، ودي شائعة ولم أتزوج منه أو من غيره ، ولا أعرف مصدر وسبب الشائعة". 


وطالبت سارة حورية ، معز مسعود بضرورة كشف حقيقة هذا الأمر، كي تنتهي تلك الشائعة المقترنة بها، ويتم تداولها كلما حدث أمر جديد في حياة معز مسعود.
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