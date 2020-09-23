حكاية الداعية والفنانة.. معز وحلا مشروع زواج أم عمل فني؟

أن تصبح " تريند السوشيال ميديا" أمر في غاية السهولة في الوسط الفني، فيمكن لصورة واحدة أو تعليق أن يكشف المزيد من الأسرار في حياة المشاهير، ليقعوا في أيدي رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين يستطيعون تحليل كل لقطة لكشف الحقيقة، لكن الأمر لا يخلو أيضًا من الشائعات خاصة في حياة النجوم.





الساعات القليلة الماضية كانت حلا شيحة نجمة تريند السوشيال ميديا، بعد انتشار أنباء عن ارتباطها بالداعية عز مسعود ، الأمر أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي ، خاصة وأن هذا الزواج الرابع لـ معز مسعود ، والثاني من نجمة في الوسط الفني بعد زواجه سابقًا بالفنانة شيري عادل، ليصبح الأمر محل استغراب جمهور حلا شيحة صاحبة التريند .





التزم الطرفان الصمت ، لم يعلن معز مسعود الأمر بشكل علني، ولم تعلق حلا شيحة على القصة ، لتزداد الشائعات كل ساعة في قصة معز و حلا، حتى تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومة أخرى بشأن ارتباطهما، حيث قيل أن مهر حلا شرط ارتباطها بـ معز مسعود هو إنتاج مسلسل وفيلم و مبلغ 20 مليون جنيه ، وهو لم يعلن عنه أحد الطرفان إلا أنه حتى الآن مجرد شائعة قد تكون غير صحيحة من رواد السوشيال ميديا .





مفيش دخان من غير نار .. فمحبي حلا شيحة و متابعي عز مسعود بالطبع لم يطلقوا تلك الشائعات من فراغ ، لكن مؤكد كان هناك سبب وراء خروج شائعة ارتباطهما التي حتى الآن لم يتم تأكيدها أو نفيها ، لكن الأمر بدأ حين نشر معز مسعود صورة له على حسابه الخاص على أنستجرام ، وكتب :" "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".





علقت حلا شيحة على صورة معز بتساؤل أثار استغراب المتابعين ، وسألته :" من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا" ، ومن هنا استنتج المتابعين وجود علاقة بين حلا شيحة ومعز مسعود بعد تلك الكلمات غير المباشرة التي تنم عن مشاعر خفيفة .





والد حلا شيحة يرد

وبعد ساعات من الصمت التام ، علق والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة ، على أمر ارتباط ابنته بـ معز مسعود، ونفي أحمد شيحة خطوبة حلا بمعز مسعود مؤكدا أنه لم يتقدم لخطبتها حتي الأن ، لكنه لم ينفي شيحة الشائعة بشكل قاطع خاصة بعد تأكيده أن معز مسعود صديق مقرب من الاسرة ليترك الباب مفتوحا حول وجود علاقة عاطفية بين الممثلة والداعية .





أما هنا شيحة شيقيقة حلا، رفضت التعليق على الأمر سواء بالتأكيد و النفي ، وهو ما أثار استغراب المتابعين أيضًا الذين يعتبرون رفض التعليق هو تأكيد بشكل غير مباشر، وينتظر متابعي حلا شيحة و عز مسعود حقيقة ارتباطهما وتأكيد الأمر من عدمه خاصة بعد تردد الأنباء عن مهر مغري مقابل الزواج .