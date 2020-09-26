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مرأة

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت المرشدة السياحية اليوتيوبر بسنت نورالدين تريند موقع جوجل بعد تعليقها على الزج باسمها فى السوشيال ميديا، بعد أنباء عن ارتباط طليقها الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة.


وتعد اليوتيوبر بسنت نورالدين؛ من مشاهير السوشيال ميديا التى تروج للسياحة وتتميز بجمالها الطبيعى وستايلها المحتشم.


بسنت نور الدين كتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة.. بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها.. ولما بنفتكرها غصب عننا.. بيصحى فينا جزء من الألم".


وتابعت: "من الأذى الشديد ان اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك (شئ) مش انسان.. يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان انت شخصية مشهورة.. وكأن المشهور مش انسان من روح ودم واحساس".

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين
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بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

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