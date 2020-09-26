بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

تصدرت المرشدة السياحية اليوتيوبر بسنت نورالدين تريند موقع جوجل بعد تعليقها على الزج باسمها فى السوشيال ميديا، بعد أنباء عن ارتباط طليقها الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة.





وتعد اليوتيوبر بسنت نورالدين؛ من مشاهير السوشيال ميديا التى تروج للسياحة وتتميز بجمالها الطبيعى وستايلها المحتشم.







بسنت نور الدين كتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة.. بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها.. ولما بنفتكرها غصب عننا.. بيصحى فينا جزء من الألم".





وتابعت: "من الأذى الشديد ان اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك (شئ) مش انسان.. يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان انت شخصية مشهورة.. وكأن المشهور مش انسان من روح ودم واحساس".