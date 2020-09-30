نائب رئيس جامعة طنطا: 5589 طالبًا تقدموا للالتحاق بالدراسات العليا

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن التحاق 5589 طالبًا بالدراسات العليا بجامعة طنطا عن طريق القيد الإلكتروني حتي الآن.





حيث تقدم للقيد 2064 طالبًا بالدبلوم الخاص، و2871 طالبًا لدرجة الماجستير، و554 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة.





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من جانبه أشار د. عكاشة ، إلى أنه تم مد فترة التقديم بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة (دبلوم - ماجستير - دكتوراة)، وكذلك البرامج الخاصة و المهنية لمدة شهر بعد الموعد المعلن عنه بكليات الجامعة.



