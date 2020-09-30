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تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا: 5589 طالبًا تقدموا للالتحاق بالدراسات العليا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:46 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
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احمد علي
أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن التحاق 5589 طالبًا بالدراسات العليا بجامعة طنطا عن طريق القيد الإلكتروني حتي الآن.

حيث تقدم للقيد 2064 طالبًا بالدبلوم الخاص، و2871 طالبًا لدرجة الماجستير، و554 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة.

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من جانبه أشار د. عكاشة، إلى أنه تم مد فترة التقديم بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة (دبلوم - ماجستير - دكتوراة)، وكذلك البرامج الخاصة و المهنية لمدة شهر بعد الموعد المعلن عنه بكليات الجامعة.

وذلك نظرًا للإقبال الكبير على الالتحاق بالدراسات العليا، وكذلك لما تمر به البلاد من جائحة كورونا وما ترتب عليها من تأجيل نهاية الفصل الدراسي الثاني.
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