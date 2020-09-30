بعد معركة استمرت خمسة أشهر.. وفاة أول متعافٍ من الإيدز في العالم





وهذا الجين عبارة عن مجموعة من التعليمات الجينية التي تبني المدخل الذي يمر عبره فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لإصابة الخلايا، والطفرات فيه تغلق الباب بشكل أساسي وتمنح الناس مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية.









وقالت جمعية الإيدز الدولية إن براون أعطى العالم الأمل في إمكانية علاج فيروس نقص المناعة البشرية، فيما كتب صديقه تيم هوفجن على فيسبوك "ببالغ الحزن أعلن وفاة تيموثي ... محاطًا بي وأصدقائي، بعد معركة استمرت خمسة أشهر مع سرطان الدم".



وأكمل لوين: "يأمل المجتمع العلمي في أن نتمكن يومًا ما من تكريم إرثه من خلال استراتيجية آمنة وفعالة من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع لتحقيق مغفرة فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه باستخدام تحرير الجينات أو التقنيات التي تعزز السيطرة على المناعة".



