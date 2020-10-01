AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

هجوم على قاعدة أمريكية بالعراق.. سقوط صواريخ بالقرب من مطار أربيل.. مكافحة الإرهاب يكشف الجهة المسئولة عن الهجوم.. وقرار عراقي عاجل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
* هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية بالعراق 
* جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يتهم الحشد العراقي الموالي لإيران بتنفيذ الهجوم 
* توقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي أصدرت منها الصواريخ

تعرضت القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار أربيل، في إقليم كردستان العراق، لهجوم صاروخي. 

ووفقا للصحف العراقية تعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم صاروخي، حيث سقطت 3 صواريخ بالقرب من القاعدة. 

ومنذ أيام، أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن حدوث هجوم على مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي المجهول.

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس، الأربعاء، مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل بإقليم كردستان العراق. 

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن الحشد الشعبي المدعوم من إيران هو مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل وقاعدة أمريكية. 

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، استعدادها لردع أي اعتداء بعد القصف الذي تعرضت له محافظة أربيل العراقية مساء اليوم.

وقالت وزارة الداخلية في كردستان العراق في بيان: "في الساعة 08:30 مساء تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار"، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية. 

وأضافت أن "الصواريخ أطلقت على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات".

وأدانت الوزارة "هذا العمل الإرهابي الجبان"، مبدية استعدادها لـ"ردع أي اعتداء".


وأصدرت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، بيانًا بشأن القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وقالت القيادة في بيان: "اقدمت مجموعة إرهابية مساء اليوم على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصواريخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين"، وفقًا لما نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف البيان أن "انطلاق هذه الصواريخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر ، وقد احترقت العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "توجيهات عليا صدرت بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرض قاعدة أمريكية بأربيل العراق لهجوم صاروخي.. فيديو

"مكافحة الإرهاب" يكشف مصدر صواريخ مطار أربيل العراقي

بعد قصف أربيل بـ 6 صواريخ.. داخلية كردستان العراق تصدر بيانا عاجلا بشأن الحادث

العراق: فتح تحقيق في قصف أربيل.. وإيقاف قائد المنطقة محل إطلاق الصواريخ

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا

ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده.. أحمد حلمي يعلق على ظهور منى زكي في بوستر فيلم الصندوق الأسود

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة

كريم ذكري: موسيماني على دراية كاملة بالأهلي.. وباتشيكو قادر على حل أزمات الزمالك الدفاعية

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

ابنة أصالة تكشف حقيقة إصابة والدتها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا

سائح تعيس الحظ يسقط جثة هامدة من ارتفاع 30 مترا بسبب سيلفي.. شاهد

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية