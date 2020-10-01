هجوم على قاعدة أمريكية بالعراق.. سقوط صواريخ بالقرب من مطار أربيل.. مكافحة الإرهاب يكشف الجهة المسئولة عن الهجوم.. وقرار عراقي عاجل

* هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية بالعراق

* جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يتهم الحشد العراقي الموالي لإيران بتنفيذ الهجوم

* توقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي أصدرت منها الصواريخ





تعرضت القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار أربيل، في إقليم كردستان العراق، لهجوم صاروخي.





ووفقا للصحف العراقية تعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم صاروخي، حيث سقطت 3 صواريخ بالقرب من القاعدة.





ومنذ أيام، أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن حدوث هجوم على مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي المجهول.





وكشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس، الأربعاء، مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.





وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن الحشد الشعبي المدعوم من إيران هو مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل وقاعدة أمريكية.





وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، استعدادها لردع أي اعتداء بعد القصف الذي تعرضت له محافظة أربيل العراقية مساء اليوم.





وقالت وزارة الداخلية في كردستان العراق في بيان: "في الساعة 08:30 مساء تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار"، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية.





وأضافت أن "الصواريخ أطلقت على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات".





وأدانت الوزارة "هذا العمل الإرهابي الجبان"، مبدية استعدادها لـ"ردع أي اعتداء".









وأصدرت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، بيانًا بشأن القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.





وقالت القيادة في بيان: "اقدمت مجموعة إرهابية مساء اليوم على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصواريخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين"، وفقًا لما نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية.





وأضاف البيان أن "انطلاق هذه الصواريخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر ، وقد احترقت العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "توجيهات عليا صدرت بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري".







