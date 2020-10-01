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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1-10-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج 8 الصبح  المذاع عبر فضائية DMC  تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1-10- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى   33  الصغرى  23

 الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24

مطروح العظمى 29 والصغرى21 

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25 

دمياط العظمى 30 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى23

السويس العظمى 34 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 24

طابا العظمى 34والصغرى 27 

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27

الغردقة 39 والصغرى 26

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24 

بنى سويف العظمى 37 والصغرى 24 

المنيا العظمى 39 والصغرى 24 

أسيوط العظمى 41 والصغرى 24 

سوهاج العظمى 41 والصغرى 25 

قنا العظمى 41 والصغرى 21 

الأقصر العظمى 42 والصغرى 26 

أسوان العظمى 42 والصغرى 28 

الوادى الجديد العظمى 40 والصغرى 26

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