درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1-10-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1-10- 2020، في القاهرة والمحافظات.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 33 الصغرى 23
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24
مطروح العظمى 29 والصغرى21
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25
دمياط العظمى 30 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى23
السويس العظمى 34 والصغرى 24
العريش العظمى 32 والصغرى 24
طابا العظمى 34والصغرى 27
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27
الغردقة 39 والصغرى 26
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بنى سويف العظمى 37 والصغرى 24
المنيا العظمى 39 والصغرى 24
أسيوط العظمى 41 والصغرى 24
سوهاج العظمى 41 والصغرى 25
قنا العظمى 41 والصغرى 21
الأقصر العظمى 42 والصغرى 26
أسوان العظمى 42 والصغرى 28
الوادى الجديد العظمى 40 والصغرى 26