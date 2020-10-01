درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1-10-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1-10- 2020، في القاهرة والمحافظات.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:





القاهرة العظمى 33 الصغرى 23





الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24





مطروح العظمى 29 والصغرى21





بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25





دمياط العظمى 30 والصغرى 25





الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى23





السويس العظمى 34 والصغرى 24





العريش العظمى 32 والصغرى 24





طابا العظمى 34والصغرى 27





شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27





الغردقة 39 والصغرى 26





الفيوم العظمى 36 والصغرى 24





بنى سويف العظمى 37 والصغرى 24





المنيا العظمى 39 والصغرى 24





أسيوط العظمى 41 والصغرى 24





سوهاج العظمى 41 والصغرى 25





قنا العظمى 41 والصغرى 21





الأقصر العظمى 42 والصغرى 26





أسوان العظمى 42 والصغرى 28





الوادى الجديد العظمى 40 والصغرى 26



