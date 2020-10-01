AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين رياضية من "صباح البلد" لتقوية عضلات الجسم .. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الكتف
Advertisements
ريهام فيكتور
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

وأضاف حسام أبو هاشم ، أن هناك تمارين مهمة جدًا مهمة للقلب وللجسم بالكامل ، ومهمة للسيدات والرجال والاطفال ، موضحًا أننا سنقوم بعمل تمارين تشكل الجسم بشكل مثالى .

 وأشار إلى أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

لحرق الدهون.. تمارين رياضية لتقوية العضلات ..فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

لتقوية العضلات.. تمارين رياضية باستخدام وزن الجسم.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

ترشيحاتنا

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

توصيات فنية لمزارعي محصول البصل في أكتوبر

اجتماع طارئ لمجلس الأهلي

فيات تيبو 2020 تتصدر مبيعات السوق المصري

بعد صدامه مع الجماهير.. الاتحاد السكندري يطلب تقريرا عن واقعة أيمن الغباشي

بسبب فايلر.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قوية إلى طه إسماعيل وأيمن يونس وسيف زاهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل