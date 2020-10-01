تمارين رياضية من "صباح البلد" لتقوية عضلات الجسم .. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.





وأضاف حسام أبو هاشم ، أن هناك تمارين مهمة جدًا مهمة للقلب وللجسم بالكامل ، ومهمة للسيدات والرجال والاطفال ، موضحًا أننا سنقوم بعمل تمارين تشكل الجسم بشكل مثالى .





وأشار إلى أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.



