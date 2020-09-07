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مرأة

بعد التعافي من كورونا .. ما التمارين الرياضية التي يجب اتباعها لكل فرد؟

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الآن بعد أن تجاوزنا نصف عام من التعايش مع وباء COVID-19 ، يتم فهم المزيد  حول بعض تداعيات الفيروس على المدى الطويل والقصير من مشاكل القلب إلى تلف الرئة مدى الحياة إلى وجود أدلة على وجود تفاوتات عرقية في من يتأثر أكثر من غيرهم، لا يزال يتم تعلم الكثير حول الطرق المختلفة التي يؤثر بها فيروس كورونا الجديد على صحة الناس.

ونشر معهد الطب الرياضي في مستشفى الجراحة الخاصة (HSS) في مدينة نيويورك مؤخرًا مجموعة من الإرشادات والاعتبارات الخاصة بالعودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعايش مع COVID-19 الخفيف إلى المتوسط.

وحدد المعهد مجموعة من التوصيات للأشخاص الذين عانوا من كل شيء من أعراض الجهاز العضلي الهيكلي إلى أعراض الجهاز الهضمي من الفيروس إلى أولئك الذين يبدو أنه ليس لديهم تأثير معروف على أجسامهم على الإطلاق.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض الدم توصي الإرشادات بالبدء بتمارين منخفضة الكثافة وسلوك أقل خمولًا من شأنه تقليل مخاطر تجلط الدم.

وينصح أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض تنفسية مثل الالتهاب الرئوي بالراحة لمدة أسبوع على الأقل بعد زوال الأعراض، والعودة تدريجيًا إلى النشاط البدني مع التركيز على مراقبة تنفسهم.

وبالنسبة للأشخاص الذين عانوا من أعراض قلبية أو قلبية، فإن التوصية هي أن يرتاحوا لمدة 2 إلى 3 أسابيع بعد توقف الأعراض، بينما أولئك الذين يعانون من التهاب عضلة القلب، أو التهاب القلب، يجب أن ينتظروا ما يصل إلى 3 إلى 6 أشهر قبل العودة إلى شكل من أشكال نظام التمرين.

وأولئك الذين كانوا يتعايشون مع التأثيرات المعدية المعوية لـ COVID-19 - يفكرون في القيء والغثيان والإسهال وفقدان الشهية - يجب أن يحتفظوا بعلامات تبويب من السوائل والسعرات الحرارية مع تخفيف أنماط لياقتهم البدنية.

كما يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض في الجهاز العضلي الهيكلي مثل آلام المفاصل والعضلات أن يعتنقوا أيضًا العودة التدريجية إلى التمرين قبل العودة إلى التدريبات السابقة لـCO VID-19.
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