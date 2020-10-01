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أخبار العالم

شاهد.. رئيس أرمينيا يحذر المجتمع الدولي من تحول القوقاز إلى "سوريا جديدة"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
رئيس أرمينيا يحذر
رئيس أرمينيا يحذر المجتمع الدولي من تحول القوقاز إلى "سوريا
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دعاء أبوهشيمة
حذر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، من إمكانية أن تصبح القوقاز "سوريا أخرى"، إذا استمر الوضع على ما هو عليه في إقليم قره باغ.

وفي مقابلة له مع شبكة "cnbc middle east"، قال سركيسيان: "تخيلوا أن يصبح القوقاز سوريا أخرى؟"، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستظهر مشكلة جديدة أمام المجمتع الدولي فسيكون هناك "سوريا جديدة" في القوقاز.

ويأتي تحذير الرئيس الأرميني الصارم للمجتمع الدولي مع وصول التوترات إلى يومها الخامس بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

ورغم دعوات قادة العالم والمجتمع الدولي إلى وقف التصعيد والمعارك المحتدمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأوضاع تفاقمت حتى أسفرت عن مقتل العشرات، ويصر طرفا النزاع على الاستمرار في القتال.

وكان الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، قد بعث، أمس الأربعاء، رسائل إلى زعماء عدة دول في العالم العربي لإبلاغهم بالعمليات العسكرية التي شنتها أذربيجان على الحدود مع أرمينيا.

ونقلت "أرمن برس" عن المكتب الرئاسي الأرميني رسالة سركيسيان وقال: "يجب أن أبلغكم بألم واستياء كبير أن أذربيجان شنت هجومًا جديدًا على جمهورية أرتساخ (ناجورنو كاراباخ)، مستهدفة أيضا السكان المدنيين".

وقال الرئيس الأرميني في رسالته الموجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء كتابة هذه الرسالة قتل أو جرح العشرات من المدنيين والعسكريين في كلا الجانبين، مضيفا أن "القيادة الأذربيجانية عبرت في الأشهر الماضية عن خطتها لحل النزاع بالحرب".

وطلب الرئيس الأرميني من نظيره المصري استخدام كل علاقاته وسمعته في الساحة الدولية بهدف وقف إراقة الدماء والمعاناة الإنسانية على الفور.

وأكد سركيسيان أنه "لا يمكن ولا ينبغي حل النزاع إلا من خلال المفاوضات وليس لها حل عسكري ورد في الرسالة أننا أثبتنا ذلك في الماضي وسنثبت ذلك مرة أخرى".

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