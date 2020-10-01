AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر وتونس ترفضان تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
Advertisements
يسري غازي
رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلب اتحاد شمال أفريقيا بتاجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية فى موريتانيا مطلع عام ٢٠٢١.

كان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام فى شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر 

وأوضح محمود الهمامى، المدير التنفيذى لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات فى التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقى الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل 

كما رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم برءاسة وديع الجريء تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وتمسك باقامتها فى موعدها.

ويواجه منتخب الشباب المصري بقيادة ربيع ياسين نادي اتحاد الشرطة وديا اليوم الخميس في تمام الرابعة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.

واستدعي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً خمسة لاعبين للانضمام للمعسكر المفتوح المقام حاليا بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:  هشام شعبان من نادي مصر للمقاصة وحسام حسن من غزل المحلة وعادل نيمار من الاتحاد السكندري وهاشم عبد العظيم وفاضل شريف من الإنتاج الحربي .

وعقدت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني جلسة امس الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.

وحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

وتركزت جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

يذكر أن منتخب مصر للشباب سيواجه منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لأمم إفريقيا .. جهاز منتخب الشباب يجتمع باللجنة الخماسية

استعدادا لأمم أفريقيا .. ربيع ياسين يختار 17 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب

موعد مباراتي مصر وتوجو فى تصفيات كان 2021 بالكاميرون

منتخب الشباب يواصل معسكره المفتوح استعدادا لتصفيات الأمم بموريتانيا

المدير الفني لاتحاد الكرة يطالب منتخب الشباب بالتباعد الاجتماعي

الوديات أزمة منتخبات مصر في تصفيات أفريقيا والأولمبياد

ترشيحاتنا

قصة تحريم القهوة بعد دخولها مصر.. و«خناقة» سبب تناولها سادة في العزاء

علاء مبارك يعتذر عن تقديم العزاء للراحل الشيخ صباح الأحمد

رغم تخطيه عمر الـ70.. ترامب يكشف سر احتفاظه بشعره دون صلع

زوج يختطف طائرة هليكوبتر لتهريب زوجته من السجن.. ومفاجأة تفسد خطته

الجماهير تدعم مصطفى شوبير بعد حارسة مرمى الأهلي أمام الترسانة

شاهد.. حديث جانبي بين الرئيس السيسي وأمير الكويت نواف الأحمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب