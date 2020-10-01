مصر وتونس ترفضان تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب

رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلب اتحاد شمال أفريقيا بتاجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية فى موريتانيا مطلع عام ٢٠٢١.





كان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام فى شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر





وأوضح محمود الهمامى، المدير التنفيذى لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات فى التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقى الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل





كما رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم برءاسة وديع الجريء تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وتمسك باقامتها فى موعدها.





ويواجه منتخب الشباب المصري بقيادة ربيع ياسين نادي اتحاد الشرطة وديا اليوم الخميس في تمام الرابعة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.





واستدعي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً خمسة لاعبين للانضمام للمعسكر المفتوح المقام حاليا بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.





وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي: هشام شعبان من نادي مصر للمقاصة وحسام حسن من غزل المحلة وعادل نيمار من الاتحاد السكندري وهاشم عبد العظيم وفاضل شريف من الإنتاج الحربي .





وعقدت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني جلسة امس الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.





وحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.





وتركزت جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.





يذكر أن منتخب مصر للشباب سيواجه منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.