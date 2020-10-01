AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شيخ الأزهر يرفض تداول مصطلح "الإرهاب الإسلامي" ويطالب بتجريم استخدامه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:14 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أعرب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن استنكاره وغضبه الشديد من إصرار بعض المسئولين في دول غربية على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"؛ غير منتبهين لما يترتب على هذا الاستخدام من إساءة بالغة للدين الإسلامي والمؤمنين به، ومن تجاهل معيب لشريعته السمحة وما تزخر به من قوانين ومبادئ تجرم الاعتداء على حقوق الإنسان كافة وأولها حقه في الحياة وفي الحرية والأخوة والاحترام المتبادل.

وأكد شيخ الأزهر أن إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام أو غيره من الأديان السماوية هو خلط معيب بين حقيقة الأديان التي نزلت من السماء لتسعد الإنسان وبين توظيف هذه الأديان لأغراض هابطة على أيدي قلة منحرفة من هذا الدين أو ذاك.

وقال إن هؤلاء السادة الذين لا يكفون عن استخدام هذا الوصف الكريه لا يتنبهون إلى أنهم يقطعون الطريق على أي حوار مثمر بين الشرق والغرب ويرفعون من وتيرة خطاب الكراهية بين أتباع المجتمع الواحد.

وطالب شيخ الأزهر عقلاء الغرب من مسئولين ومفكرين وقادة رأي بضرورة الانتباه إلى أن إطلاق تلك المصطلحات المضللة لن تزيد الأمر إلا كراهية وتعصباً وتشويهاً لمبادئ الأديان السمحة التي تدعو في حقيقتها لنبذ العنف والحث علي التعايش السلمي بين الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية الأزهرية منتصف أغسطس.. صالح عباس: إصلاح التعليم الأزهرى مستمر ولن يتوقف

شارلي ايبدو.. شيخ الأزهر يرفض الرسوم المسيئة ويؤكد: رسولنا أغلى علينا من أنفسنا.. والبحوث الإسلامية: تعمّد الإساءة للنبي يرسخ للكراهية

ترشيحاتنا

هل يجوز للمرأة وضع المكياج لتحسين حالة البشرة والمظهر؟

الأهلي وفايلر.. كشف حساب للسويسري بعد رحيله عن القلعة الحمراء

مأساة إنسانية.. طرد مسنة من دار رعاية بسبب الزيارات.. تفاصيل وصور

خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

صور جميلة وأنت أجمل.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار بملابس محتشمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب