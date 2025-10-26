وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، على أهمية الدور الوطني لمختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع ضمن رؤية وطنية موحدة تكون بوصلتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم /الأحد/ في مقر الوزارة، مع وفد من الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية برئاسة رئيس الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية باسم التميمي.

وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق التكامل بين القطاعات الرسمية والأهلية وتعزيز التعاون مع الاتحاد في حشد الدعم الدولي وتفعيل الدبلوماسية الشعبية بما يخدم الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة.

من جانبه، أشاد التميمي بدور وزارة الخارجية والمغتربين في الدفاع عن القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة والتشبيك مع الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها في الخارج، وتفعيل دور المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال، في سياق التحرك الشعبي الداعم للدبلوماسية الفلسطينية.