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أخبار العالم

تحركاتها غير مقبولة.. السويد تنضم إلى قائمة الطالبين بعقوبات أوروبية على تركيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:31 م
رئيس الوزراء السويدي
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن تأكيده أن "تحركات تركيا المزعزعة للاستقرار في شرق البحر المتوسط غير مقبولة وتؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل".


وأضاف لوفن على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل "إذا لم يؤد مسار الحوار مع تركيا إلى نتائج فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا لفرض عقوبات على أنقرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون اليوم الخميس إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.

وأضاف الوزير لقناة (فرانس2) التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".

ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم الخميس في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".
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