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أخبار العالم

قبرص تهدد الاتحاد الأوروبي بإجراء قاسٍ إذا لم يتم اتخاذ خطوات ضد تركيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:36 م
قبرص تهدد الاتحاد
قبرص تهدد الاتحاد الأوروبي بإجراء قاس إذا لم يتم اتخاذ خطوات
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قسم الخارجي
طالبت قبرص الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بموقف أكثر صرامة ضد تركيا في اجتماع بروكسل، مهددة  بمعارضة فرض العقوبات على بيلاروسيا.  

ووفقا لـ "رويترز"، أعلن المتحدث باسم الخارجية القبرصية، الخميس، أن بلاده ستقف ضد عقوبات يزمع الاتحاد الأوروبي فرضها على بيلاروس، وأن هذا الإجراء سيستمر ما لم تكن هناك خطوات مماثلة ضد تركيا في اجتماع برزوكسل.

وترفض قبرص، الموافقة على الإجراءات المقترحة ضد مينسك، وسعت بدلاً من ذلك إلى إدراج 7 شركات تركية متورطة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لقبرص، ضمن قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويستوجب تبني العقوبات الأوروبية ضد بيلاروس موافقة جميع دول الاتحاد السبع والعشرين التي من بينها قبرص.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه "لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروس يوم 9 أغسطس الماضي نزيهة وحرة، كما رفض الاعتراف بنتائجها.

وامتنعت، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة من الانضمام إلى عقوبات فرضتها كل من بريطانيا وكندا على بيلاروس، عازية السبب إلى أنها تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
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