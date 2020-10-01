سفير مصر في جنوب إفريقيا يهنئ موسيماني بتوليه تدريب الأهلي ‏

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على تهنئة بيتسو موسيماني، ‏بعد تعيينه مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، الذي تم إنهاء ‏العلاقة التعاقدية معه صباح اليوم.‏





وحرص السفير المصري على التواصل مع موسيماني وجهازه المعاون، ‏ووداعه قبل مغادرته مطار جوهانسبرج اليوم، متوجهًا إلى القاهرة، لبدء مشواره مع الأهلي بشكل ‏رسمي، وقدم له التهنئة على توليه مهمة قيادة الفريق كأول مدرب من جنوب إفريقيا في مصر، وأول ‏مدرب إفريقي يتولى قيادة الأهلي عبر تاريخه.‏





وأكد الفاضلي أن اختيار موسيماني لقيادة الأهلي هو ترجمة عملية في المجال الرياضي لعمق ‏العلاقة مع الأفارقة وجنوب إفريقيا على وجه التحديد، وتعزيز للعلاقات المصرية - الجنوب ‏إفريقية على المستوى الشعبي، نظرًا لما يتمتع به الأهلي وصن داونز من شعبية ‏كبيرة.‏





كما أعرب الفاضلي عن ثقته في قدرة المدرب موسيماني على أداء مهمته بنجاح، في ظل ‏الإنجازات الكبيرة التي حققها مع فريق صن داونز، بعد قيادته للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ‏وكأس السوبر الإفريقية، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الأهلي. ‏





وهنأ موسيماني الفاضلي على اختياره سفيرًا لمصر لدى جنوب إفريقيا، وقدم الشكر على ‏الدعم الذي قدمته السفارة المصرية في بريتوريا لسرعة إنهاء الإجراءات، كما أعرب عن ‏سعادته باختياره مديرًا فنيًّا للأهلي، مؤكدًا أنه يدرك حجم التحديات والمسئولية الكبيرة على عاتقه بعد ‏توليه قيادة الفريق. ‏



