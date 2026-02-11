قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
برلمان

التزامات قانونية تحكم وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي بالقانون

محمد الشعراوي

نص قانون الإسكان الاجتماعي على ضوابط صارمة تحكم الانتفاع بوحدات السكن وقطع الأراضي، سواء من حيث البناء أو الاستخدام أو التصرف.

القانون أكد أيضا بطلان أي تعامل يتم بالمخالفة لأحكام القانون أو قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وبحسب المادة 4 من القانون يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ناصر ماهر

طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه

الزمالك

لو هفك الشوق.. رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك

مانشستر سيتي

رجل مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سيارات

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

