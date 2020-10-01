عبد الدايم: معرض الإسكندرية للكتاب الأول عربيًا وأفريقيًا والثاني عالميًا بعد جائحة كورونا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة، إن معرض الإسكندرية للكتاب يعد الأول عربيًا وإفريقيًا، والثاني عالميًا بعد معرض موسكو الدولي للكتاب أثناء جائحة كورونا. أثناء





وأضافت الوزيرة خلال افتتاحها معرض كتاب الإسكندرية للكتاب، أن إقامة المعرض يجسد إصرار الدولة المصرية على نشر الوعي والتنوير لكافة أطياف المجتمع، وهو الأمر ذاته الذي يتسق ويتوافق مع استراتيجيتها لترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.





وتابعت أن القراءة تلعب دورا كبيرا في اكتساب المعرفة وتمتلك الدور الأعظم في تشكيل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة.





ووجهت الدعوة للشباب والنشء بالإسكندرية ومحافظات الدلتا لزيارة المعرض للاطلاع على احدث الاصدارات فى مختلف المجالات المعرفية، مؤكدة الالتزام بالاجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.





وكانت الوزيرة قد افتتحت برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض الإسكندرية للكتاب، المقام فى الفترة من 1 حتى 10 اكتوبر بأرض كوتة وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.









جدير بالذكر أن المعرض يُقام على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع، بمشاركة ٩٥ دار نشر إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض، والتى يضم جناحها قرابة ١٧٢٥ عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات الثقافية والعلمية، و ١٠٠ إصدار من مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون، فضلًا عن مكتبة الإسكندرية، ومؤسستي دار المعارف والأهرام.