صندوق تطوير العشوائيات: نصارع الزمن لإنشاء مشروعات تبهر العالم

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، نسعى لإحداث طفرة كبيرة في التطوير العمراني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا أن الدولة تستهدف إحداث نقلة نوعية وحضارية لتحقيق مطالب المواطنين وتوفير وحدات سكنية للشباب.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، نستهدف إقامة مشروعات إسكان للمواطنين على غرار حي الأسمرات وبشائر الخير في جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف، نصارع الزمن لإنشاء مشروعات تبهر العالم، وقمنا بزيارة محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية لمناقشة الاستغلال الأمثل لعدد من مواقع الأراضي لإقامة مشروعات إسكان للمواطنين.





وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة تقوم بجهود ضخمة من أجل القضاء على العشوائيات، موضحا أن الدولة أنفقت المليارات لتطوير العشوائيات، حيث تم تخصيص 38 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة، تم صرف 28 مليار جنيه حتى الآن في التطوير.





واضاف أن الدولة خصصت أيضا 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، بجانب تخصيص المليارات لتطوير الأسواق العشوائية، موضحا أن هناك 357 منطقة عبارة 240 ألف وحدة سكنية.