الرئاسة اللبنانية تنفي إصابة ميشال عون بـ فيروس كورونا

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، الأنباء التي تم تداولها بشأن إصابة الرئيس ميشال عون بفيروس كورونا.





وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على حسابه بموقع "تويتر" إن "الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بوباء كورونا لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أنه بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد.





ويواصل فيروس كورونا حصد ضحاياه في لبنان، وتسجيل ارتفاع جديد في الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 40868 حالة.





كما سجلت الوزارة 7 وفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 374.





وفي سياق آخر، كان الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب في وقت سابق عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق اطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية إن عون سيتولى "التفاوض... بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض"، مبديا أمله من الطرف الأمريكي أن يستمر في وساطته النزيهة.



