AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئاسة اللبنانية تنفي إصابة ميشال عون بـ فيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:19 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
Advertisements
شيماء مصطفى
نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، الأنباء التي تم تداولها بشأن إصابة الرئيس ميشال عون بفيروس كورونا.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على حسابه بموقع "تويتر" إن "الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بوباء كورونا لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أنه بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد.

ويواصل فيروس كورونا حصد ضحاياه في لبنان، وتسجيل ارتفاع جديد في الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 40868 حالة.

كما سجلت الوزارة 7 وفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 374.

وفي سياق آخر، كان الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب في وقت سابق عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق اطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية إن عون سيتولى "التفاوض... بدءا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض"، مبديا أمله من الطرف الأمريكي أن يستمر في وساطته النزيهة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها.

وأكد بري أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في بلدة الناقورة الحدودية، دون أن يعلن عن موعد انطلاقها.
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تسجل 20 حالة وفاة و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يعلن مشاركته بمؤتمر دعم لبنان في باريس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

واشنطن تعلن تقدمًا تدريجيًا في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

إعلام عبري: لبنان يقترب من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

رسميًا.. إسرائيل تعلن التوصل لاتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية

بعد موظف القصر الرئاسي.. هل أصيب الرئيس اللبناني بـ كورونا؟

اتفاق عربي جديد مع إسرائيل.. لبنان يعلن اتجاهه لترسيم الحدود البرية والبحرية

ترشيحاتنا

5 أشخاص ممنوعون من تناول القهوة .. هل أنت منهم؟

بعد قليل.. الإعلان عن أمر مهم بشأن الإرهابي الهارب محمد علي

امنحوني الوقت والدعم.. أول تعليق رسمي من موسيماني بعد توليه تدريب الأهلي.. فيديو

بـ الأسود الجذاب.. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد تصديق السيسي.. ننشر أبرز تعديلات قانونَيْ ضريبة الدمغة والدخل في مصر

حكم وضع المرأة مكياجا خفيفا ولف الطرحة بطريقة مخالفة للحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد

في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل