ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأحمر؟

1- البلح الأحمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف وبالتالي يساعد في عملية الهضم وترطيب الجسم، ويحمي من قرحة المعدة والالتهابات.

2- البلح الأحمر علاج فعال للإمساك وعسر الهضم وذلك لأنه غني بالألياف المفيدة للقولون.

3- البلح الأحمر مفيد للأسنان بشكل خاص، فهو يخلصك من الرائحة الكريهة بالفم، كما أنه يحتوي على مواد مضادة لتسوس الأسنان وآلام اللثة.

4- البلح الأحمر غني بمضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يساعد على مكافحة الخلايا السرطانية بالجسم ويمنع انتشارها.

5- البلح الأحمر يحمي من سرطان القولون، الكبد، البنكرياس، والمعدة بشكل خاص، حيث تتجمع مضادات الأكسدة به في لونه الأحمر الذي يميزه.

6- البلح الأحمر غني بالبروتينات، الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم ولذلك فهو يعمل على علاج الأنيميا وفقر الدم بشكل فعال وخاصة لأطفالك.

7- البلح الأحمر مفيد للحوامل نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية وبروتينات ومعادن ، فهو مفيد لصحة الأم والجنين أيضًا.

8- البلح الأحمر يقوي الجهاز المناعي لدى المرأة الحامل، ويساهم فينمو الجنين بشكل صحي وخاصة العضلات والأسنان.

9- البلح الأحمر مفيد للمرأة بعد الولادة، لأنه يعمل على إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

10- البلح الأحمر يقوي الجهاز المناعي للجسم ويجعله يقاوم نزلات البرد و الأنفلونزا.

11- البلح الأحمر يعالج الحساسية والالتهابات لأنه يحتوي على عنصر الكبريت العضوي.

12- البلح الأحمر مفيد ومناسب للذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، وذلك لأن البلح الأحمريساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف .

13- البلح الأحمر يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات و السعرات الحرارية، لذلك يمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها.

14- البلح الأحمر يساعد علىتقلقل نسبة الكوليسترول في الدم و كذلك يحمي من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

15- البلح الأحمر مفيد للجلدو البشرة حيث أنه يمنع الشيخوخة المبكرة.

طريقة عمل مشروب البلح الأحمر :

مشروب البلح الأحمر من أكثر الطرق التي يمكن استغلالها في الحصول على كل فوائد البلح الأحمر وبشكل خاص لحل مشاكل المعدة والهضم والقولون عن طريق تناول مشروب البلح الأحمر.





المكونات : كوب ماء + 7 ثمرات من البلح الأحمر الطازج و المغسول جيدًا





الطريقة :

انقعي البلح الأحمر بغد غسله جيدًا في كوب من الماء، واتركيه لمدة يوم كامل، وفي صباح اليوم التالي يتم تناول هذا المشروب على الريق دون إضافة السكر له.