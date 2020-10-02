ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأحمر؟

ينتشر البلح الأحمر في الأسواق ويعشقه الكثير منا، ولكن لا يعرف الكثير فوائد البلح وماذا يحدث عند تناوله وقدم المعالج بالطب البديل مجدي الجندي 15 فائدة لتناول البلح الأحمر تجعلك لا تتجاهله أبدا.
1- البلح الأحمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف وبالتالي يساعد في عملية الهضم وترطيب الجسم، ويحمي من قرحة المعدة والالتهابات.
2- البلح الأحمر علاج فعال للإمساك وعسر الهضم وذلك لأنه غني بالألياف المفيدة للقولون.
3- البلح الأحمر مفيد للأسنان بشكل خاص، فهو يخلصك من الرائحة الكريهة بالفم، كما أنه يحتوي على مواد مضادة لتسوس الأسنان وآلام اللثة.
4- البلح الأحمر غني بمضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يساعد على مكافحة الخلايا السرطانية بالجسم ويمنع انتشارها.
5- البلح الأحمر يحمي من سرطان القولون، الكبد، البنكرياس، والمعدة بشكل خاص، حيث تتجمع مضادات الأكسدة به في لونه الأحمر الذي يميزه.
6- البلح الأحمر غني بالبروتينات، الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم ولذلك فهو يعمل على علاج الأنيميا وفقر الدم بشكل فعال وخاصة لأطفالك.
7- البلح الأحمر مفيد للحوامل نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية وبروتينات ومعادن ، فهو مفيد لصحة الأم والجنين أيضًا.
8- البلح الأحمر يقوي الجهاز المناعي لدى المرأة الحامل، ويساهم فينمو الجنين بشكل صحي وخاصة العضلات والأسنان.
9- البلح الأحمر مفيد للمرأة بعد الولادة، لأنه يعمل على إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة الطبيعية.
10- البلح الأحمر يقوي الجهاز المناعي للجسم ويجعله يقاوم نزلات البرد و الأنفلونزا.
11- البلح الأحمر يعالج الحساسية والالتهابات لأنه يحتوي على عنصر الكبريت العضوي.
12- البلح الأحمر مفيد ومناسب للذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، وذلك لأن البلح الأحمريساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف .
13- البلح الأحمر يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات و السعرات الحرارية، لذلك يمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها.
14- البلح الأحمر يساعد علىتقلقل نسبة الكوليسترول في الدم و كذلك يحمي من تصلب الشرايين وأمراض القلب.
15- البلح الأحمر مفيد للجلدو البشرة حيث أنه يمنع الشيخوخة المبكرة.
طريقة عمل مشروب البلح الأحمر :
مشروب البلح الأحمر من أكثر الطرق التي يمكن استغلالها في الحصول على كل فوائد البلح الأحمر وبشكل خاص لحل مشاكل المعدة والهضم والقولون عن طريق تناول مشروب البلح الأحمر.
المكونات : كوب ماء + 7 ثمرات من البلح الأحمر الطازج و المغسول جيدًا
الطريقة :
انقعي البلح الأحمر بغد غسله جيدًا في كوب من الماء، واتركيه لمدة يوم كامل، وفي صباح اليوم التالي يتم تناول هذا المشروب على الريق دون إضافة السكر له.