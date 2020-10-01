هدف وخناقة شوارع وطرد ساسي.. ملخص مباراة الزمالك والمصري.. فيديو

حقق نادى الزمالك فوزا على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى اللقاء الذى أقيم في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





بدأ اللقاء بضغط من جانب النادى المصري وسدد محمود وادى مهاجم الفريق البورسعيدى وسدد الكرة برأسه أبعدها محمد ابو جبل حارس الزمالك الى ضربة ركنية وسدد عمر كمال كرة قوية أمسك بها حارس القلعة البيضاء.





وجرت محاولات لاختراق دفاعات المصري وأرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة الرابعة نجح فى إبعادها مدافعى الفريق البورسعيدى وقاد عمر كمال هجمة مرتدة أرسلها طويلة إلى مفتاح طقطق لكن تخرج إلى رمية نماس فى الدقيقة السادسة.





أرسل عبدالله جمعة كرة عرضية فى الدقيقة التاسعة لم يستطع كاسونجو اللحاق بها وأمسك بها حارس المصري وتعرض عمر كمال للإصطدام أمام منطقة الجزاء للزمالك عقب احدى الهجمات وسقط على الأرض ما اضطر الدولى أمين عمر حكم اللقاء لإيقاف اللقاء لعلاجه فى الدقيقة العاشرة.





ونجح الونش فى الدقيقة 12 فى منع هف أول محقق بعدما سدد محمود وادى مهاجم المصري كرة برأسه قوية أبعدها الونش بصدره وأعادها الى محمد ابو جبل حارس القلعة البيضاء.





واحتسب امين عمر فى الدقيقة 14 ركلة جزاء بعد لمس أحمد حامد شوشة الكرة بيده وعاد حكم المباراة الى تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR وسجل محمود علاء الهدف الأول للفارس الأبيض فى الدقيقة 16.





وقاد كاسونجو هجمة مرتدة للزمالك فى الدقيقة 25 ومرر الكرة إلى أحمد سيد زيزو سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فشل أشرف بنشرقي فى اللحاق بها وتتحول الى ضربة ركنية.





وفى الدقيقة 26 احتسب حكم اللقاء أمين عمر ركلة جزاء لصالح المصري بعدما لمست الكرة يد محمود علاء وعاد حكم المباراة الى تقنية الفيديو وقام بإلغاء القرار.





قام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والإعتراض على قراراته والإعتداء عليه وقام الحكم بطرده فى الدقيقة 36 وفشل كاسونجو فى الدقيقة 41 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة على مرمى حارس المصري وأنقذ محمد ابوجبل فى الدقيقة 45 مرماه من هدف التعادل بعدما سدد مفتاح طقطق كرة صاروخية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية.



