تصنيع بير سلم.. هيئة الدواء توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هيئة الدواء سحبت كريم من الصيدليات لعدم وجود أي صلة بالشركة المنتجة، موضحًا أن هذا الكريم تم تصنيعه تحت بير سلم، ومن شركة مجهولة.
وأوضح علي عوف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هيئة الدواء تأكدت أن رقم تسجيل المنتج غير مدرج في وزارة الصحة والسكان، وتم رصد المنتج فى السوق.
ولفت إلى أنهم ذهبوا لـ المصنع لمعرفة تفاصيل الواقعة، وأوضح أن المصنع أكد عدم إنتاجه للمنتج وذلك بعد تفتيش هيئة الدواء له، قائلًا إن الهيئة أصدرت إنذارًا لجميع الجهات من مستشفيات وصيدليات لسحب الدواء.
ولفت إلى أن هيئة الدواء المنوطة بسلامة المستحضرات والأدوية في الصيدليات والمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى وجود ضوابط لتوفير أي صنف بصفة رسمية منها الفواتير.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قامت بضبط وتحريز مستحضر بون كيدي كريم بجميع أشكاله الصيدلية، نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومصدر إنتاجه مجهول.