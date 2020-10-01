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تصنيع بير سلم.. هيئة الدواء توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:50 م
ادوية
ادوية
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البهى عمرو
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هيئة الدواء سحبت كريم من الصيدليات لعدم وجود أي صلة بالشركة المنتجة، موضحًا أن هذا الكريم تم تصنيعه تحت بير سلم، ومن شركة مجهولة.

وأوضح علي عوف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هيئة الدواء تأكدت أن رقم تسجيل المنتج غير مدرج في وزارة الصحة والسكان، وتم رصد المنتج فى السوق.

ولفت إلى أنهم ذهبوا لـ المصنع لمعرفة تفاصيل الواقعة، وأوضح أن المصنع أكد عدم إنتاجه للمنتج وذلك بعد تفتيش هيئة الدواء له، قائلًا إن الهيئة أصدرت إنذارًا لجميع الجهات من مستشفيات وصيدليات لسحب الدواء.

ولفت إلى أن هيئة الدواء المنوطة بسلامة المستحضرات والأدوية في الصيدليات والمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى وجود ضوابط لتوفير أي صنف بصفة رسمية منها الفواتير.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قامت بضبط وتحريز مستحضر بون كيدي كريم بجميع أشكاله الصيدلية، نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومصدر إنتاجه مجهول.


وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر بون كيدي كريم بجميع أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.


من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب مستحضر بون كيدي كريم جميع أشكاله الصيدلية جاء بناءً على الإفادة المقدمة من المصنع المذكور فى إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذى نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.


وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.


وقال إنه في حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسات الصيدلية التي يوجد بها المستحضر، أما في حال وجود فواتير فسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة.


يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلية.
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