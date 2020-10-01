تصنيع بير سلم.. هيئة الدواء توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين









وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر بون كيدي كريم بجميع أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.









من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب مستحضر بون كيدي كريم جميع أشكاله الصيدلية جاء بناءً على الإفادة المقدمة من المصنع المذكور فى إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذى نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.









وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.









وقال إنه في حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسات الصيدلية التي يوجد بها المستحضر، أما في حال وجود فواتير فسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة.







