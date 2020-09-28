الدواء: ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن حملات التفتيش المفاجئ التي قامت بها خلال شهر سبتمبر الجاري، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص، بمحافظتي القاهرة والجيزة.





وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن شهر سبتمبر شهد تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة.





وأكد ان حملات التفتيش قد اسفرت عن ضبط 4 مخازن أدوية غير مرخصة، وشركة بيع مكملات غذائية وعدد من المحال والصيدليات التى تتاجر بالادوية المهربة والغير مسجلة، حيث تم ضبط 3500 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة، ومكملات غذائية، بالإضافة إلى 150 عبوة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون فواتير، وتم ضبط 250 عبوة من الأدوية المسجلة بوزارة الصحة في مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تلك الحملات جاءت رفقة الجهات الرقابية المتمثلة في " الإدارة العامة لمباحث التموين، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهاز حماية المستهلك".



