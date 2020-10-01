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محافظات

88 مدرسة و13 مركز معلومات.. محافظ كفر الشيخ يوضح أماكن تلقي طلبات التصالح

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:49 م
محافظ كفر الشيخ يوضح
محافظ كفر الشيخ يوضح أماكن تلقي طلبات التصالح
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محمود زيدان
شهدت المواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ " المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات "   https://lgs.gov.eg/#/home "، و13 مراكز للمعلومات بالوحدات المحلية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، اليوم الخميس، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن مد الفترة الى نهاية شهر اكتوبر الجاري، يأتى تيسيرًا على جموع المواطنين الراغبين فى التصالح، كذا افساح الوقت امامهم للتعامل فى هذا الملف،  لافتًا أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى وقت سابق على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الاجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن على ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالمحافظة، فى ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلي الإقبال الكبير بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، ووعي أهالي كفر الشيخ لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة. 

وتفقد رؤساء مجالس المراكز والمدن، متابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين. 
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

88 مدرسة و13 مركز معلومات.. محافظ كفر الشيخ يوضح أماكن تلقي طلبات التصالح
88 مدرسة و13 مركز معلومات.. محافظ كفر الشيخ يوضح أماكن تلقي طلبات التصالح
88 مدرسة و13 مركز معلومات.. محافظ كفر الشيخ يوضح أماكن تلقي طلبات التصالح
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