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تكنولوجيا

تحديث جديد لـ واتسآب.. ستحذف بيانات من على هواتف أصدقائك

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
تحديث جديد لـ واتسآب..ستحذف
تحديث جديد لـ واتسآب..ستحذف بيانات من على هواتف أصدقائك
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كريم جمال
يبدو أن إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب تبحث بشتي الطرق عن تقديم أفضل الميزات لمستخدميها، من أجل الحفاظ على الريادة وضمان أكبر عدد من المستخدمين فى ظل المنافسة الشرسة بين التطبيق و منافسيه، حيث تجاوز عدد مستخدمي واتسآب أكثر من 2 مليار شخص.

وكشفت صحيفة timesnownews، عن ميزة جديدة تم طرح النسخة التجريبية منها تدعي "Expiring Media"، والتى تقوم فكرتها على نفس فكرة إنستجرام حيث يتم تحديد وقت محدد لعرضها، ومن ثم تحذف نفسها تلقائيًا، و ينطبق الأمر على الفيديو والصور المتحركة أيضًا.

وتم طرح النسخة التجربيبة من التحديث لنظام أندرويد والتى تحمل إصدار 2.20.2011، على أن يتم طرحها قريبًا بصورة رسمية لنظامي آيفون و أندرويد، والتى ستلقي تحريب الكثيرين من مستخدمي واتسآب.

جدير بالذكر أن مستخدمي واتسآب تواحههم واحدة من أبرز المشاكل وهى حفظ رقم دولى أرسل لهم رسالة ما، و فيما يلى نعرض طريقة حفظ رقم الهاتف الدولي يدويًا مسبوقا بعلامة (+).

1. اذهب إلى تطبيق جهات الاتصال الافتراضي الخاص بهاتفك الذكي.

2. اضغط على زر إنشاء جهة اتصال جديدة، واكتب الاسم ثم في مربع الرقم ادخل رمز + أولا يليه الرمز (يمكنك معرفته من خلال بحث جوجل إلى جانب مفتاح الدولة).

3. أدخل كود الدولة متبوعا برقم الهاتف كاملا، ثم احفظ جهة الاتصال.

4. بعد حفظ جهة الاتصال، افتح تطبيق واتساب الخاص بك.

5. ثم اضغط على الزر الاخضر أسفل يمين الشاشة لفتح قائمة جهات اتصالك على واتساب.

6. اضغط على الثلاث نقاط الافقية أعلى يسار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار تحديث.

7. سيقوم تطبيق واتساب بتحديث قائمة الاتصال الخاصة به لإضافة جهة الاتصال الجديدة، والآن يمكنك العثور عليها بسهولة وبدء دردشة معها على تطبيق واتساب.
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