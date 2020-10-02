تحديث جديد لـ واتسآب.. ستحذف بيانات من على هواتف أصدقائك

يبدو أن إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب تبحث بشتي الطرق عن تقديم أفضل الميزات لمستخدميها، من أجل الحفاظ على الريادة وضمان أكبر عدد من المستخدمين فى ظل المنافسة الشرسة بين التطبيق و منافسيه، حيث تجاوز عدد مستخدمي واتسآب أكثر من 2 مليار شخص.





وكشفت صحيفة timesnownews، عن ميزة جديدة تم طرح النسخة التجريبية منها تدعي "Expiring Media"، والتى تقوم فكرتها على نفس فكرة إنستجرام حيث يتم تحديد وقت محدد لعرضها، ومن ثم تحذف نفسها تلقائيًا، و ينطبق الأمر على الفيديو والصور المتحركة أيضًا.





وتم طرح النسخة التجربيبة من التحديث لنظام أندرويد والتى تحمل إصدار 2.20.2011، على أن يتم طرحها قريبًا بصورة رسمية لنظامي آيفون و أندرويد، والتى ستلقي تحريب الكثيرين من مستخدمي واتسآب





جدير بالذكر أن مستخدمي واتسآب تواحههم واحدة من أبرز المشاكل وهى حفظ رقم دولى أرسل لهم رسالة ما، و فيما يلى نعرض طريقة حفظ رقم الهاتف الدولي يدويًا مسبوقا بعلامة (+).





1. اذهب إلى تطبيق جهات الاتصال الافتراضي الخاص بهاتفك الذكي.





2. اضغط على زر إنشاء جهة اتصال جديدة، واكتب الاسم ثم في مربع الرقم ادخل رمز + أولا يليه الرمز (يمكنك معرفته من خلال بحث جوجل إلى جانب مفتاح الدولة).

