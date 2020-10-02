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مرأة

لمواليد 2 أكتوبر .. اعرف شخصيتك في علم الأرقام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  يوم 18 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.


وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا في يوم 2 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك حسا اجتماعيا واستعدادا للوقوف بجانب الآخرين، وتميل لتقديم النصح والإرشاد لهم.

 لديك أيضا اهتمامات عديدة ومتنوعة، وتبدو عاطفيا وحساسا مما يجعلك متقلب المزاج جدا.


 نصيحة: هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ومن الضروري دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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