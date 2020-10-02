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عمرو عبد الجليل: كل اللى أنا فيه رزق من ربنا .. أنا زيرو تخطيط

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
الفنان عمرو عبد الجليل
الفنان عمرو عبد الجليل
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حمزة شعيب
 قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه لا يهتم بأن يكون نمبر وأنه ولا يهمه التصنيف الأهم أو المشاركة، مردفا:" نمبر 2 أحسن من نمبر وانا عشان بشتغل اكتر، ورقم واحد ده بيعمل عمل واحد في السنة".

وتابع عبد الجليل، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أنه يستمع إلى دوره بتفاصيل كاملة من مؤلف ومخرج العمل، أكثر من اهتمامه بقراءة السيناريو، مؤكدًا أنه لا يهتم بأن يكون نجم العمل، وأن الأهم بالنسبة له هو التمثيل.

ولفت "عبد الجليل" إلى أن النجاح الذي حققه هو رزق من الله، قائلًا: "أنا زيرو تخطيط وكل اللي أنا فيه بتاع ربنا"، مشيرًا إلى أنه لا يُحب متابعة الصحف ولا التلفزيون، كما كشف عن أنه ليس من جمهور "مسرح مصر"، قائلًا: "أنا مش من جمهور مسرح مصر لكن معنديش مانع اشتغل معاهم".

وأضاف  لبرنامج "يحدث في مصر" "أنا مدمن أفلام أبيض وأسود"، مشيرًا إلى أنه يُحب التمثيل منذ صغره، وأنه انضم إلى فريق المسرح في المدرسة، كما أنه حاول لعب كرة القدم أيضًا في صغره، إلا أن الأمر لم يلق إعجابه قائلًا: "لقتها قطعة قلب على الفاضي". 

وعن حياته الأسرية أكد "عبد الجليل" أنه لا يحب الخوض في تفاصيل الشخصية كثيرًا، واكتفى بقوله: "ابني عبد الجليل يبلغ من العمر 25 عامًا، ومريض منذ 4 سنوات".
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