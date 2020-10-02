في اليوم العالمي للا عنف .. كيف تدافعين عن نفسك إذا تعرضت له

الطريقة الوحيدة لكسر حلقة العنف ابدأ بإخبار شخص ما عن الإساءة ، سواء كان صديقًا أو شخصًا محبوبًا أو مقدم رعاية صحية أو جهة اتصال أخرى وثيقة.





في البداية ، قد تجد صعوبة في التحدث عن الإساءة. لكن افهم أنك لست وحدك وأن هناك أشخاصًا يمكنهم مساعدتك. من المحتمل أيضًا أن تشعر بالراحة وتتلقى الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.





ضع خطة أمان

قد يكون ترك الشخص المسيء أمرًا خطيرًا. ضع في اعتبارك اتخاذ هذه الاحتياطات:





اتصل بملجأ النساء ومنظمات حقوق المرأة قم بإجراء المكالمة في وقت آمن عندما لا يكون المعتدي موجودًا أو من منزل صديق أو مكان آمن آخر.





قم بتعبئة حقيبة الطوارئ التي تتضمن العناصر التي ستحتاجها عند المغادرة ، مثل الملابس والمفاتيح الإضافية. اترك الحقيبة في مكان آمن. احتفظ بالأوراق الشخصية المهمة والمال والأدوية في متناول يدك حتى تتمكن من أخذها معك في غضون مهلة قصيرة.





تعرف بالضبط إلى أين ستذهب وكيف ستصل إلى هناك.





يمكن للمسيء استخدام التكنولوجيا لمراقبة هاتفك واتصالاتك عبر الإنترنت وتتبع موقعك. إذا كنت مهتمًا بسلامتك ، فاطلب المساعدة. للحفاظ على خصوصيتك:





استخدم الهواتف بحذر. قد يعترض الشخص المسيء عليك المكالمات ويستمع إلى محادثاتك. قد يستخدم معرف المتصل أو يفحص هاتفك المحمول أو يبحث في سجلات فواتير هاتفك للاطلاع على سجل المكالمات والرسائل النصية.





استخدم جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك بحذر. قد يستخدم الشخص المسيء برامج التجسس لمراقبة رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب التي تزورها. فكر في استخدام الكمبيوتر في العمل أو المكتبة أو في منزل أحد الأصدقاء لطلب المساعدة.





قم بتغيير كلمة مرور بريدك الإلكتروني بشكل متكرر. اختر كلمات مرور يستحيل على المسيء تخمينها.





امسح محفوظات المشاهدة. اتبع تعليمات المستعرض الخاص بك لمسح أي سجل لمواقع الويب أو الرسومات التي قمت بعرضها.

أين تطلب المساعدة

استعن بصديق أو من تحب أو جار أو زميل في العمل أو مستشار ديني للحصول على الدعم.



