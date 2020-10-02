ماما.. قلادة جيجي حديد تثير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن جيجي نشرت قلادة جديدة مكتوب فيها " ماما " من تصميم مصمم المجوهرات جاكوي آيش في لوس أنجلوس.





عبرت جيجي عن إعجابها الشديد بالقلادة من خلال كتابتها اسم المصمم عبر حساها و كتبت بجانبه " يا إلهي .. أحبك" .





شاركت جيجي جمهورها أبرز لحظاتها كأم ، و عبرت عن سعادتها الشديدة في تجبتها مع الأمومة هي و زوجها زين و=مالك ، بعد أن شهدت علاقتهما توترات كثيرة و موجات كبيرة من الإنفصال.

نشرت عارضة الازياء ذات الاصول العربية جيجي حديد صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام مع جمهورها لتشاركهم لحظاتها في حياتها الجديدة كأم .