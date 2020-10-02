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منوعات

ماما.. قلادة جيجي حديد تثير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت عارضة الازياء ذات الاصول العربية جيجي حديد صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام مع جمهورها لتشاركهم لحظاتها في حياتها الجديدة كأم . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن جيجي نشرت قلادة جديدة مكتوب فيها " ماما " من تصميم مصمم المجوهرات جاكوي آيش في لوس أنجلوس. 

عبرت جيجي عن إعجابها الشديد بالقلادة من خلال كتابتها اسم المصمم عبر حساها و كتبت بجانبه " يا إلهي .. أحبك" . 

شاركت جيجي جمهورها أبرز لحظاتها كأم ، و عبرت عن سعادتها الشديدة في تجبتها مع الأمومة هي و زوجها زين و=مالك ، بعد أن شهدت علاقتهما توترات كثيرة و موجات كبيرة من الإنفصال.
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